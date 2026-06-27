Marcelo Bielsa y una dura autocrítica tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: "Soy el responsable de esta decepción"

aEl técnico argentino no apuntó contra nadie externo y se responsabilizó por el fracaso. La Celeste quedó afuera una evz más en fase de grupos.

Marcelo Bielsa afrontó con autocrítica la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 luego de la derrota por 1-0 frente a España. Así, el seleccionado dirigido por el argentino quedó fuera en la fase de grupos por segunda Copa del Mundo consecutiva. Ante esto, el entrenador argentino no buscó explicaciones externas y asumió la responsabilidad por el fracaso.

La primera muestra de su fastidio se produjo apenas terminó el partido, cuando antes de comenzar una entrevista televisiva reclamó con un grito: “¡Dale de una vez!” . Minutos más tarde, ya en conferencia de prensa, profundizó ese malestar con una de las declaraciones más contundentes desde que dirige al seleccionado uruguayo.

“Soy el responsable de esta decepción”, afirmó. Luego agregó: “ Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea . Volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice... está bien que así sea”.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x8276BrR1a

Bielsa lamentó especialmente no haber conseguido que un plantel al que considera competitivo pudiera reflejar ese potencial dentro del campo de juego. “No logré, más allá del trabajo, el esfuerzo y la dedicación, que el grupo de jugadores del que disponía se transformara en una fuerza que no tuviera que explicar por qué sucedió lo que sucedió”, expresó.

La frase más dura llegó cuando fue consultado sobre la posibilidad de que hubiera sido su última conferencia de prensa como entrenador de Uruguay. “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier aporte que puede hacer un entrenador al fútbol del país en el que trabaja durante tres años nunca se instala si no consigue resultados. Fue un paso que no dejó nada”, sentenció.

Más allá del resultado final, el entrenador defendió algunos aspectos del funcionamiento del equipo y consideró que los resultados no reflejaron lo producido durante el torneo. “De siete puntos que merecimos ganar obtuvimos dos”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció cuál fue la principal falencia del seleccionado: “No logramos un porcentaje aceptable entre las situaciones de gol que creamos y los goles que conseguimos”.

Las explicaciones sobre Muslera y Valverde

Bielsa también aclaró dos de las decisiones que más llamaron la atención durante la derrota frente a España. Sobre la salida del arquero Fernando Muslera en el entretiempo, reveló que no fue una determinación exclusivamente técnica. “Él decidió salir en el entretiempo”, explicó.

Respecto al reemplazo del capitán Federico Valverde cuando Uruguay buscaba desesperadamente el empate, indicó que la modificación respondió a una búsqueda ofensiva. “A Fede lo sustituí por Viñas porque pretendía darle una mayor potencia al ataque”, señaló.

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Marcelo Bielsa lamentó la derrota por 1-0 de Uruguay ante España y comentó las salidas de Nando y Valverde.@SoleSejas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TDGPlRrnYS — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Además, justificó por qué no agotó todas las variantes disponibles en el complemento. “Obviamente, imaginará que si no consumo las ventanas no es porque ignore las consecuencias de los pasos que doy. Ingresaron los jugadores que pensamos podían mejorar el juego ofensivo”, argumentó.

El análisis del partido y un ciclo golpeado

En otro tramo de la conferencia, el rosarino comparó el funcionamiento de ambos equipos y reconoció la superioridad conceptual del seleccionado español durante el desarrollo.

“La naturalidad con la que España juega y desarrolla su estilo no es comparable con el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros para que la forma en que yo decido que el equipo juegue emparejara el partido. A nosotros nos costó enormemente sostener el proyecto de cómo teníamos que jugar”, analizó.

Uruguay finalizó tercero en el Grupo H con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota. El empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita clasificó al conjunto africano como escolta de la zona y lo convirtió en el rival de Argentina en los dieciseisavos de final.

La Celeste quedó eliminada incluso de la pelea por ingresar entre los mejores terceros y repitió una temprana despedida, tal como le había ocurrido en Qatar 2022.