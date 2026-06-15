Intensa búsqueda de cinco pescadores desaparecidos tras una salida en lancha en el Río de la Plata + Agregar ámbito en









La embarcación en la que realizaban una jornada de pesca deportiva perdió contacto con sus familiares y no regresó al punto de partida. Prefectura Naval desplegó un amplio operativo por agua, tierra y aire para intentar localizarlos.

Intensa búsqueda de un grupo de pescadores en el Río de la Plata.

Cinco pescadores son intensamente buscados en el Río de la Plata luego de que se perdiera contacto con la lancha en la que navegaban durante una excursión de pesca deportiva. La embarcación había partido desde la costa de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, y hasta el momento no regresó al lugar previsto ni logró establecer comunicación con sus familiares.

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La denuncia fue presentada por Ricardo Damián Koch, quien alertó a las autoridades al advertir que los ocupantes no habían regresado al finalizar la jornada. A partir de ese aviso, la Prefectura Naval Argentina activó un operativo de emergencia para intentar determinar el paradero de la embarcación.

Entre los desaparecidos fueron identificados los hermanos Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50. También fue identificado Alejandro Boscardin, de 28 años, quien estaba al mando de la lancha. Los otros dos tripulantes aún no fueron identificados oficialmente.

Según trascendió, el grupo había salido a pescar pejerrey en distintos sectores del Río de la Plata. La preocupación comenzó a crecer durante la noche, cuando ninguno de los ocupantes regresó al punto de encuentro ni respondió llamados o mensajes.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la embarcación contaba con distintos elementos de seguridad y comunicación, entre ellos chalecos salvavidas, equipo de GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares. Sin embargo, hasta el momento no se logró establecer contacto con ninguno de los tripulantes.

Para las tareas de rastrillaje, Prefectura desplegó embarcaciones de búsqueda, patrullas terrestres y un avión que sobrevuela amplios sectores del Río de la Plata, desde el área del Puerto de Buenos Aires hasta la costa de La Plata. Los familiares también intentaron comunicarse mediante la frecuencia de radio VHF utilizada habitualmente por embarcaciones deportivas, aunque sin obtener respuestas. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, que interviene en una causa caratulada como "averiguación de paradero". Mientras continúan los operativos, crece la preocupación por la suerte de los cinco hombres desaparecidos.