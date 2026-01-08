Escándalo judicial: una exestrella de la NFL demanda a su exesposa hablar del tamaño de su pene

Matt Kalil inició acciones legales contra la modelo Haley Baylee por invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto, y reclama una indemnización superior a los u$s75.000.

Matt Kalil, exestrella de la NFL , iniciará una demanda judicial contra su exesposa, la modelo Haley Baylee, por declaraciones públicas que ella realizó sobre su intimidad y que, según sostiene, afectaron gravemente su vida privada y la de su entorno familiar.

Kalil, de 36 años, mide 1,98 metros y durante su carrera profesional llegó a pesar 147 kilos. Según informó el portal TMZ, el exjugador acusa a Baylee de invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto, y reclama una indemnización por daños y perjuicios superior a los 75.000 dólares, además de solicitar un juicio con jurado.

En la presentación judicial, Kalil afirma que los comentarios de su exesposa lo expusieron a una “atención pública indeseada” y frustraron sus intentos de mantenerse alejado del foco mediático tras su retiro del deporte profesional.

La demanda sostiene que las declaraciones de Baylee provocaron una circulación constante de comentarios “degradantes y profundamente personales”, que no solo lo afectaron a él, sino también a su familia. En particular, señala que su actual esposa, la modelo Keilani Asmus, fue blanco de acoso en redes sociales.

Kalil se casó nuevamente en el verano de 2024 y asegura que Asmus recibió una avalancha de mensajes ofensivos vinculados a la polémica. La acción legal incluye capturas de pantalla de mensajes que, según el exjugador, evidencian el hostigamiento sufrido.

El ex liniero ofensivo, que jugó para Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, también argumenta que su exesposa se benefició económicamente del aumento de tráfico y visibilidad generado por sus declaraciones, mientras él debió afrontar las consecuencias personales y reputacionales.

Las declaraciones que desataron la controversia: "Medía como dos latas de Coca-Cola"

Haley Baylee Matt Kalil demandó a su ex esposa, Haley Baylee, por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio.

La polémica se originó a partir de afirmaciones públicas de Haley Baylee, quien aseguró que el tamaño del pene de Kalil fue el principal motivo del divorcio concretado en 2022. En una de sus declaraciones más difundidas, lo comparó con “dos latas de Coca-Cola una encima de otra”.

Baylee explicó que durante el matrimonio intentaron distintas alternativas para superar el conflicto, incluyendo terapias y consultas médicas, y calificó la situación como el “factor más importante” en la ruptura. La pareja había comenzado su relación en 2012 y se casó en Hawái en 2015.

Tras conocerse la demanda, Baylee expresó que el litigio es “una experiencia angustiosa y emocionalmente agotadora” y lamentó que la disputa judicial afecte a ambas familias.