Escándalo en Punta del Este por una argentina que amenazó con un bate a otro conductor

La camioneta que manejaba tenía más de 50 infracciones. La secuencia quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales.

Las autoridades locales aún no emitieron un comunicado oficial. Fuentes policiales expresaron que, en caso de presentarse una denuncia, el episodio podría investigarse como una amenaza.

Una argentina, que estaba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, discutió con otro conductor y lo amenazó con un bate de béisbol. Debido al hecho, el tránsito se vio interrumpido y se grabó un video del momento, el cual circuló rápidamente por redes sociales.

La pelea ocurrió en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado. Según la información publicada por Montevideo.com.uy, el vehículo de la mujer se trataba de un Audi SUV gris, el cual tenía 37 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por $6.647.595 y otras 15 multas en territorio bonaerense por $4.427.150.

Fuerte discusión de tránsito en Punta del Este: el video Se desconocen los motivos que llevaron a la turista a descender de la camioneta y amenazar con el bate, sin embargo, en las imágenes quedó registrado el intercambio de agresiones verbales.

El otro conductor manifestaba que todo Punta del Este estaba “parado por la señora”, a lo que la conductora le respondía con ironías mientras sacudía su cuerpo: “Mira cómo tiemblo”. En un momento de tensión, la señora llegó a levantar el bate y le advirtió: “Vos no me va a decir boluda, ¿entendiste forro?”. El resto de los ocupantes del vehículo trataba de calmar la situación desde dentro.

La secuencia termina cuando, al final del video, la conductora regresó a su vehículo, se estacionó en parking de la calle y el otro auto continuó circulando.

Pelea Tránsito Punta del Este video Video registrado de la pelea de tránsito en Punta del Este. @emekavoces El episodio no pasó a mayores y no hubo personas lesionadas.