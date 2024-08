Estafa en Bitcoin: el influencer financiero Javier Ferrer perdió más de u$s230 mil

La Sub DDI de Vicente López de la Policía Bonaerense detuvo a un hombre de Olivos identificado como Adrián B. tras una investigación de la UFEIC que lo responsabilizó por la estafa al influencer, conocido por su latiguillo de "hola, normales".

Meses más tarde, el imputado le reveló a la víctima que "tenía conocimientos de inversiones y criptoactivos” y lo "incentiva a invertir, comprando entonces una billetera de criptomonedas de hardware marca Trezor en donde quedaron holdeadas las criptomonedas adquiridas”.

En su declaración en la causa, Ferrer detalló cómo el detenido le enseñó a operarlas, hasta filmaron un video tutorial.

Según el relato del influencer, el acusado lo engañó y se aprovechó de su desconocimiento en el tema: Adrián B. se habría quedado con una copia de la clave privada de las wallets.

“El detenido supuestamente se guardó una copia de esta clave privada, a pesar de que Ferrer tenía físicamente esa billetera”, señaló una fuente del caso. Luego, la vació mediante una aplicación de software el 13 de junio de 2022.

El acusado relató cómo fue su vínculo con el influencer Javier Ferrer

Por su parte, el acusado también declaró en la causa y contó: “Me pasaron el precio de las asesorías que él brindaba. El precio era de mil dólares, pero supuestamente era la última que iba a realizar en el año y me bajaron el precio a quinientos dólares, me hicieron una promoción, por así decirlo”, afirmó, según fuentes judiciales.

Tiempo después, agregó que fue invitado a un asado con otras personas que habían pagado por la misma asesoría. “Ahí cada uno contaba lo que hacía y por qué venía a la reunión. Cuando me toca a mi, me toca hablar, me presento, digo de qué trabajo, qué estudio y digo por qué iba a la asesoría. Y digo que mi padre tiene una propiedad y queríamos saber qué hacer con esa propiedad, como él (el influencer) se dedica al rubro inmobiliario. Y después, empezamos a charlar y yo cuento mis conocimientos relacionados a las criptomonedas”.

Fue entonces que Ferrer lo citó para proponerle un posible negocio cripto en conjunto. “Me había contado que a su sobrino le había dado plata para comprar NFTs, que eran unos juegos, que esos juegos tenían una recompensa que por jugar te pagaban”.

Más adelante, el acusado se quejó de que el sobrino del influencer y su amigo, ambos parte del negocio, no trabajaban. “Seguí vos solo”, le dijo el denunciante.

El influencer ciertamente perdió: el Bitcoin, hoy, está a casi el doble de lo que valía cuando las wallets fueron vaciadas.