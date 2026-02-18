VTV en 2026: todo lo que tenés que saber sobre costos, requisitos y nuevas normas

Verificación Técnica Vehicular: qué es, cuánto cuesta, quiénes deben hacerla y qué cambios trae este año para circular legalmente en Argentina.

La VTV es un control obligatorio para garantizar que los autos cumplan condiciones mecánicas y de seguridad.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para que los vehículos particulares puedan circular de forma legal en Argentina, y su cumplimiento es exigido tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como en la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país. Su objetivo es certificar que los automotores se encuentran en óptimas condiciones mecánicas y ambientales para preservar la seguridad vial.

Este año trae consigo novedades en costos, requisitos y exenciones , por lo que es fundamental que los automovilistas sepan cuándo corresponde realizar la VTV, cuánto cuesta y qué normas se aplican según la jurisdicción donde está radicado el vehículo.

La VTV consiste en una inspección técnica que evalúa distintos aspectos del vehículo antes de autorizar su circulación. Entre los principales controles se encuentran:

Durante el proceso, si se detecta alguna falla, el vehículo puede quedar con resultado “condicional”, lo que permite corregir los problemas y volver a verificar sin cargo dentro de un plazo establecido, o bien “rechazado”, si presenta fallas graves que impiden la circulación segura.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Autos particulares: $63.453,61

Motocicletas: $23.858,78

Estos valores corresponden a tarifa vigente para febrero de 2026 y se abonan antes de presentarse al turno asignado.

En la Provincia de Buenos Aires la tarifa de la VTV fue actualizada con un aumento del 21,8% desde mediados de enero, y el costo básico para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos es de $97.057,65 con IVA incluido.

Quiénes están obligados a hacerla y qué excepciones existen

La obligación de realizar la VTV depende de la antigüedad del vehículo y su jurisdicción de radicación, aunque en líneas generales es exigible para la mayoría de los automotores que circulan en zonas urbanas y rutas.

En Provincia de Buenos Aires , los autos particulares deben hacer la VTV a partir de los 2 años de antigüedad desde su primera matriculación, y luego de manera anual.

En CABA, hay requisitos similares con jurisdicción propia, y la antigüedad para la primera verificación también aplica, aunque con condiciones específicas según normativa local.

Existen grupos que pueden estar exentos del pago del trámite o de realizarlo dentro de ciertos plazos:

Vehículos 0 km o con poca antigüedad , que no han superado los plazos establecidos para la primera verificación.

Motos nuevas en su primer año.

En algunas jurisdicciones, jubilados, pensionados o mayores de 65 años con ingresos determinados pueden acceder a la VTV sin costo, siempre que cumplan con los requisitos específicos establecidos por la normativa.

En la Provincia de Buenos Aires, los vehículos de uso municipal o de bomberos y aquellos utilizados por personas con discapacidad también pueden tener exenciones parciales o totales del pago.

Es importante destacar que la exención del pago no siempre significa exención de la obligación técnica, por lo que el vehículo puede necesitar pasar por la inspección aunque no se abone el arancel.

Circular sin la VTV en vigencia o sin haber realizado el trámite dentro del plazo puede considerarse una falta grave y puede implicar multas significativas. Además, los controles de tránsito pueden retener o inhabilitar la circulación de un vehículo que no cumpla con esta obligación.