Los conductores de estos modelos de autos quedarán exentos de la VTV en 2026

Un grupo de conductores de la Ciudad de Buenos Aires quedará relevado de tener que realizar el trámite de control vehicular.

Al presentarse en cualquiera de las plantas habilitadas para realizar la VTV, se deberá efectuar el pago, cuyo comprobante se genera y descarga de manera automática.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que los conductores deben realizar cada año para certificar que sus vehículos se encuentran aptos para circular.

Durante la inspección se evalúa el estado general de los automotores y el correcto funcionamiento de sus principales sistemas. No obstante, recientemente se estableció que un determinado grupo de vehículos quedará exceptuado de cumplir con este requisito.

En el proceso de la VTV, los técnicos revisan distintos componentes del auto y determinan si es necesario realizar ajustes o reparaciones para garantizar la seguridad en la vía pública. Este trámite anual es indispensable para evitar sanciones y circular de manera legal.

Estos modelos de autos ya no tienen que hacer la VTV Si bien la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria y debe renovarse todos los años, existe un grupo de vehículos que queda exceptuado de realizarla, siempre que cumpla determinados requisitos.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no están obligados a hacer la VTV:

Vehículos cero kilómetro, hasta cumplir tres años desde su patentamiento o antes de alcanzar los 60.000 kilómetros recorridos .

Motos cero kilómetro, durante su primer año de antigüedad. Los grupos de conductores que no tienen que abonar la VTV En la Ciudad de Buenos Aires rige una normativa que habilita a determinados conductores a no abonar el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Pueden acceder a este beneficio: Jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años, cuyos ingresos mensuales no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo fijado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad , ya sea que el vehículo cuente o no con adaptaciones especiales.

Personas con discapacidad que no sean titulares del vehículo, en los casos en que el automóvil esté a nombre de padres, tutores, hijos, cónyuges o convivientes. Uno por uno: los requisitos para realizar la VTV en un vehículo Para iniciar el trámite de actualización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es necesario, en primer lugar, solicitar un turno a través del sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y presentar la siguiente documentación: DNI vigente .

Licencia de conducir en regla.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente al turno solicitado.

Cédula verde del automotor o motocicleta.

Título de propiedad del auto o moto.

En el caso de vehículos con GNC, oblea vigente y cumplimiento de la normativa correspondiente. Al presentarse en cualquiera de las plantas habilitadas para realizar la VTV, se deberá efectuar el pago, cuyo comprobante se genera y descarga de manera automática. Si durante la inspección se detecta la necesidad de reemplazar o reparar alguna pieza para habilitar el vehículo, el titular será notificado y, una vez realizada la corrección, se procederá a completar la actualización del trámite.