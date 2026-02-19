VTV 2026 en CABA: ¿quiénes deben hacerla en febrero y cómo tramitarla gratis?

La Verificación Técnica Vehicular mantiene su esquema obligatorio en la Ciudad y fija un calendario según patente, con exenciones y tarifas diferenciadas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa como una exigencia clave para circular dentro del ámbito porteño sin exponerse a sanciones económicas. El sistema evalúa frenos, dirección, suspensión, emisiones contaminantes y condiciones generales de seguridad , y alcanza a miles de autos y motos radicados en la Ciudad de Buenos Aires. En 2026, la fiscalización se intensificó y las multas por no contar con la oblea vigente pueden superar valores relevantes en controles de tránsito.

La normativa establece que la obligación comienza cuando el vehículo cumple cuatro años desde el patentamiento o llega a los 60.000 kilómetros , lo que ocurra primero. A partir de ese punto, el titular debe respetar el cronograma mensual y gestionar turno previo en las plantas habilitadas.

El calendario oficial asigna meses específicos según el último número de la patente. En febrero, deben presentarse los dominios finalizados en 2 , tanto autos como motos que ya se encuentren alcanzados por la exigencia. Esta segmentación busca ordenar la demanda y reducir demoras en las verificadoras.

El incumplimiento del mes asignado implica circular fuera de regla. Las sanciones previstas incluyen multas económicas y la imposibilidad de renovar el registro del vehículo , además de observaciones en controles viales. Por eso, las autoridades recomiendan anticipar la gestión del turno y revisar previamente el estado mecánico para evitar rechazos.

Para completar el trámite, los conductores deben presentar una documentación básica obligatoria. Sin estos papeles, la verificación no se realiza , aun cuando el turno esté confirmado. Los elementos exigidos son:

DNI del titular o cédula vigente

Cédula verde o azul habilitante

Comprobante de seguro obligatorio

Turno asignado previamente

Además, el vehículo debe llegar en condiciones mínimas de funcionamiento. Luces reglamentarias, cinturones, limpiaparabrisas y chapas legibles son aspectos controlados desde el inicio del proceso. Un desperfecto grave puede derivar en un rechazo y en la necesidad de repetir la inspección.

vtv - logo.jpg

¿Quiénes pueden hacer la VTV gratis en CABA durante 2026?

La legislación porteña contempla excepciones al pago. Durante todo 2026, acceden a la VTV sin costo los jubilados, pensionados y personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Ciudad. En estos casos, el beneficio alcanza a un solo vehículo por titular.

Las condiciones incluyen ingresos que no superen dos haberes mínimos jubilatorios y un auto que no exceda determinados valores fiscales. También quedan exentos del trámite los autos cero kilómetro durante los primeros cuatro años y las motos nuevas en su primer año, siempre que no superen el kilometraje máximo permitido.

Nuevos valores de la VTV: ¿cuánto cuesta el trámite en febrero?

Para quienes no acceden a la gratuidad, la Ciudad actualizó las tarifas vigentes en febrero. Los montos deben abonarse al momento de la verificación y varían según el tipo de vehículo:

Autos particulares: $63.45.61

$63.45.61 Motocicletas: $23.858.78

Estos importes corresponden a la verificación inicial o renovación dentro del plazo asignado. En caso de rechazo y reinspección, el segundo control no tiene costo si se realiza dentro del período establecido, siempre que se hayan corregido las fallas observadas.