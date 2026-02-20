Actualización de precios y multas que superan el millón en Argentina en febrero 2026

Con los nuevos valores, las sanciones en la Capital y el territorio bonaerense golpean fuerte el bolsillo para evitar infracciones.

Las multas fueron actualizadas en 2026 y pueden superar el millón de pesos.

Durante febrero 2026, las sanciones por infracciones viales, como las multas , registran grandes aumentos en sus montos y eso alerta a los conductores. Tanto la Ciudad como la provincia ajustaron los valores según el esquema de Unidad Fija .

Las faltas más graves pueden superar el millón de pesos , especialmente en casos vinculados al exceso de velocidad y al consumo de alcohol. Además del monto económico, existen otras consecuencias que complican la situación del conductor.

En la Capital, el cálculo se basa en la Unidad Fija (UF) , que toma como referencia el precio del litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino. En febrero, cada UF está en $798,51 y se mantiene vigente hasta comienzos de marzo.

Con ese parámetro, circular sin el registro habilitante ronda los $40.000 . No respetar la velocidad mínima obligatoria alcanza los $56.000 . La falta de cinturón de seguridad implica una multa de $80.000 .

El uso del celular al volante empieza desde los $80.000 y puede duplicarse si el conductor envía mensajes. Cruzar un semáforo en rojo figura entre las infracciones más severas: el monto arranca cerca de $239.000 y puede superar el millón según la gravedad del hecho.

Estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad implica alrededor de $240.000. Estos importes rigen hasta que se disponga un nuevo ajuste de la UF.

Multas en PBA febrero 2026

En la Provincia de Buenos Aires el valor de la Unidad Fija es más alto. Desde enero, cada UF cuesta $1.807 y ese número se sostiene hasta marzo. El ajuste se realiza cada dos meses y sigue el precio del combustible más caro.

Las faltas habituales como no contar con seguro, no tener la patente al día o estacionar en un lugar indebido se ubican entre $90.000 y $180.700. Manipular el teléfono mientras se maneja puede llegar a $361.400.

Cruzar un semáforo en rojo o no presentar la documentación obligatoria puede superar los $900.000. Circular sin la VTV al día arranca en $542.100 y alcanza los $1.807.000.

Las infracciones por exceso de velocidad o alcoholemia positiva también pueden llegar a $1.807.000. En territorio bonaerense rige la tolerancia cero de alcohol, así que cualquier registro superior a 0,0 gramos por litro amerita sanción.

Penalizaciones adicionales: ¿Qué tenés que tener en cuenta?

El problema no termina con el importe. Si la deuda no se cancela a tiempo, se aplican recargos e intereses. Además, pueden trabarse ciertos trámites administrativos.

En casos graves, el agente puede retener la licencia o el vehículo. También se contempla la suspensión del registro y la obligación de asistir a cursos de educación vial. Quienes quieran verificar su situación pueden consultar en los portales oficiales con el DNI o la patente para evitar sorpresas al renovar el carnet o vender el auto.