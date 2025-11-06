ANSES oficializó el monto de la AUH en noviembre junto a todos los extra que se pueden cobrar

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las asignaciones familiares aumentarán un 2,08%, correspondiente al dato de inflación analizado por el INDEC.

Junto con los montos actualizados, los titulares de la AUH podrán acceder a la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya oficializó los montos y el calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025 . En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 2,08% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Y uno de los grupos que percibirán el incremento son los que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Una ayuda económica destinada a familias en situación de vulnerabilidad para garantizar que los menores accedan a derechos fundamentales, como salud y educación.

Además, el organismo entregará dos bonos extras a sus titulares para contribuir a la seguridad alimentaria de los niños, niñas y adolescentes del país: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche .

A través de las resoluciones 338/2025 y 339/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 2,08% este mes, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

El total de la AUH es de $119.691 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($95.751,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $389.733, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $59.851 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.873.

auh-niños.jpg

Extras que se pueden cobrar

Tarjeta Alimentar

El programa está disponible para titulares de la AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva (PNC). Su entrega permite la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas, y no puede utilizarse para extraer dinero en efectivo ni para adquirir otros productos.

A diferencia de otras prestaciones, el aumento no alcanza al valor de este bono, el cual se encuentra congelado desde del año pasado. De esta manera, sus cifras, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar, serán:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El pago se deposita en la misma cuenta en la que los beneficiarios reciben la asignación central y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Complemento Leche

En el marco del Plan "1000 Días", se entregará este apoyo económico a madres gestantes que perciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años para asegurar una buena nutrición en los primeros años de vida de los menores.

Este beneficio es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos extras al mismo tiempo. Su valor ascendió a $45.142 en noviembre 2025.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre 2025