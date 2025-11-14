El gobierno de Milei confirmó un nuevo aumento a las jubilaciones: a partir de cuándo serán

Junto con los haberes actualizados, la entidad entregará un bono adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario, conocido como aguinaldo.

Las jubilaciones de ANSES aumentarán un 2,3% el próximo mes, de acuerdo al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El miércoles 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. Y, de acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, los montos de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) se modifican dependiendo de cuánto fue la inflación dos meses antes registrada.

En este sentido, las jubilaciones aumentarán un 2,3% en diciembre 2025. Además, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren la mínima y el Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A continuación, conocé los nuevos valores.

Las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,3% en diciembre, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos . De esta manera, el monto total quedará en $410.746,35 ( $340.746,35 del valor actualizado + $70.000 del extra).

Por su parte, la máxima pasará de $2.241.568,43 a $2.293.124,50 el próximo mes.

Cómo se cobra el bono de $70.000

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $340.746,35. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.746,35 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Cómo se calcula el aguinaldo

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.