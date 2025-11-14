Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 14 de noviembre

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Este, como es habitual, será mediante la terminación del DNI de los beneficiarios. Con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.