ANSES comenzará con los depósitos de las jubilaciones máximas de noviembre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social ( ANSES ) comenzó a depositar los haberes, siguiendo el orden plasmado en el calendario de pagos correspondiente a noviembre y muchos beneficiarios ya pudieron recibir sus pagos. No obstante, todavía queda un gran tramo para que el calendario se complete.

Uno de los grupos que aún no cobró es el de los jubilados y pensionados con haberes mayores al mínimo, siempre suelen recibir sus pagos en la segunda quincena de cada mes y noviembre no es la excepción.

Por otro lado, las jubilaciones reciben un aumento que se encuadra dentro de la fórmula de movilidad , ya que se trata de un ajuste decidido en base a los datos de inflación correspondientes a septiembre.

Los jubilados del sistema ANSES recibirán un 2,1% de aumento durante noviembre, una medida que responde a lo establecido en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. Se acuerda que estos incrementos serán mensuales y que tomarán como principal referencia el último índice de inflación que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de forma oficial.

Jubilación máxima: $2.241.568,43.

¿Cobran el bono de $70.000?

El bono extraordinario de $70.000 tiene como objetivo suavizar el impacto del aumento de precios sobre el bolsillo de los jubilados y pensionados de menores ingresos. Es por esto que aquellos que perciban un haber mayor a la jubilación mínima recibirán un proporcional para llegar al piso de $403.150,64, mientras que los que cobren un monto mayor al piso objetivo quedan afuera del beneficio.

Es por esto que los jubilados con el haber máximo no están contemplados en el bono de refuerzo, ya que el objetivo de esta ayuda financiera es ayudar a los que se ven más expuestos y vulnerables al aumento de precios en su vida diaria.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025

El calendario de pagos de ANSES para noviembre ya está en marcha:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo