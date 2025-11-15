La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó a depositar los haberes, siguiendo el orden plasmado en el calendario de pagos correspondiente a noviembre y muchos beneficiarios ya pudieron recibir sus pagos. No obstante, todavía queda un gran tramo para que el calendario se complete.
ANSES comenzará con los depósitos de las jubilaciones máximas de noviembre 2025
El organismo previsional continúa realizando los depósitos de varias prestaciones y pronto iniciará con la próxima tanda.
-
Mi ANSES: cómo consultar el monto que voy a cobrar en noviembre 2025
-
Con aumento y Tarjeta Alimentar: en cuánto queda la AUH de ANSES en diciembre 2025
Uno de los grupos que aún no cobró es el de los jubilados y pensionados con haberes mayores al mínimo, siempre suelen recibir sus pagos en la segunda quincena de cada mes y noviembre no es la excepción.
Por otro lado, las jubilaciones reciben un aumento que se encuadra dentro de la fórmula de movilidad, ya que se trata de un ajuste decidido en base a los datos de inflación correspondientes a septiembre.
Monto de las jubilaciones de noviembre 2025
Los jubilados del sistema ANSES recibirán un 2,1% de aumento durante noviembre, una medida que responde a lo establecido en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. Se acuerda que estos incrementos serán mensuales y que tomarán como principal referencia el último índice de inflación que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de forma oficial.
Jubilación mínima: $333.150,64
Jubilación máxima: $2.241.568,43.
¿Cobran el bono de $70.000?
El bono extraordinario de $70.000 tiene como objetivo suavizar el impacto del aumento de precios sobre el bolsillo de los jubilados y pensionados de menores ingresos. Es por esto que aquellos que perciban un haber mayor a la jubilación mínima recibirán un proporcional para llegar al piso de $403.150,64, mientras que los que cobren un monto mayor al piso objetivo quedan afuera del beneficio.
Es por esto que los jubilados con el haber máximo no están contemplados en el bono de refuerzo, ya que el objetivo de esta ayuda financiera es ayudar a los que se ven más expuestos y vulnerables al aumento de precios en su vida diaria.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en noviembre 2025
El calendario de pagos de ANSES para noviembre ya está en marcha:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario