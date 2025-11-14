Desempleo ANSES: la próxima semana comienzan los depósitos de la ayuda económica







La asistencia económica pensada para personas que perdieron su empleo tendrá un nuevo aumento en el anteúltimo mes del año.

La prestación por desempleo de ANSES se renovó para noviembre 2025.

ANSES confirmó que durante los próximos días se acreditará la prestación destinada a quienes quedaron fuera del mercado laboral formal. Este beneficio busca ayudar a estas personas en un contexto complejo, donde muchas familias dependen de este tipo de ingresos.

El Ministerio de Capital Humano acompaña este programa, que funciona bajo sus criterios y con un esquema de pago que está directamente relacionado al salario mínimo, a diferencia de otros beneficios que se ajustan con la Ley de Movilidad.

ANSES.jpg Qué es la prestación por desempleo de ANSES La prestación por desempleo es una ayuda económica pensada directamente para los trabajadores que perdieron su empleo sin causa o que vieron finalizado su contrato. También contempla situaciones como quiebra del empleador, fallecimiento del empleador unipersonal o la imposibilidad de continuar la actividad por razones médicas.

El programa incluye tanto a quienes estuvieron bajo relación de dependencia, como a empleados del rubro de la construcción. El acceso depende de los aportes realizados antes de que se perdiera ese trabajo:

Relación de dependencia permanente: mínimo seis meses con aportes dentro de los últimos tres años.

Empleo eventual o de temporada: doce meses con aportes en los últimos tres años y más de 90 días trabajados antes del despido.

Construcción: ocho meses de aportes dentro de los dos años previos al final de la obra. Cómo tramitar la prestación por desempleo El trámite puede iniciarse desde la página web de ANSES o de manera presencial con turno previo. Es obligatorio presentar el DNI y la documentación que compruebe la desvinculación laboral, como telegramas de despido, contratos finalizados, sentencias de quiebra o certificados médicos, dependiendo del caso.

La gestión tiene que llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores al último día trabajado. Una vez presentado el pedido, ANSES evalúa los aportes y la documentación para confirmar o rechazar el acceso al beneficio. Monto de la prestación por desempleo de ANSES El monto a cobrar es equivalente al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados. Para noviembre 2025 estos son los valores: Monto mínimo: $161.000

Monto máximo: $322.000 La duración de la prestación depende de los años con aportes: De 6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses.

De 2 a 5 años: hasta 8 meses.

Más de 5 años: hasta 12 meses. En situaciones particulares, como beneficiarios mayores de 45 años o con cargas familiares, el plazo puede extenderse hasta 18 meses. Cuándo cobro la prestación por desempleo en noviembre 2025 El organismo fijó el siguiente calendario según la terminación del DNI: 0 y 1: 20 de noviembre

2 y 3: 25 de noviembre

4 y 5: 26 de noviembre

6 y 7: 27 de noviembre

8 y 9: 28 de noviembre El pago se habilita recién cuando se aprueba la solicitud y se deposita en la cuenta bancaria asignada por el beneficiario.

