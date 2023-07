"Estoy viva de milagro", dijo la joven atacada por su exnovio en Saavedra







"Mi ex intentó gatillarme varias veces en la cabeza", aseguró Dana Pontoriero luego del violento ataque de Julián Reina quien continúa hospitalizado tras recibir tres disparos de la policía.

Luego de que su exnovio la persiguiera y le gatillara tres veces al lado de suyo este jueves en el barrio de Saavedra, la joven de 29 años víctima de esta situación aseguró que está "viva de milagro". Además, contó que tres días atrás había vivido un episodio similar con el mismo hombre, Julián Reina, donde también había intervenido la policía para ayudarla.

"Mi ex intentó gatillarme varias veces en la cabeza y después al cuerpo, pero por suerte iba pasando un patrullero de casualidad y pude salir corriendo y me pudieron asistir y resolver de la mejor manera la situación. Tres veces me gatilló en la cabeza, estoy viva de milagro", relató Dana Pontoriero en diálogo con Telefé Noticias.

En el mismo sentido expresó: "No me mató porque esas balas no salieron, intentó desde un primer momento dispararme tres veces en la cabeza, después como no pudo, intentó al cuerpo y cuando empezaron a salir las balas ya estaba la policía ahí y yo pude esconderme atrás del patrullero, y los policías tuvieron tiempo de actuar".

Previamente, había afirmado en una nota con Canal 13 que su relación con Reina había terminado "hace tres o cuatro meses" y dijo que nunca había notado "una actitud violenta" hasta este lunes cuando la interceptó en la esquina de su casa donde también intervino la policía.

"Me había estado esperando en la esquina porque quería hablar conmigo, pero pasó un patrullero y les pedí por favor que lo demoraran para que yo pudiera ingresar a mi casa. Después no tuve más noticias hasta ayer". En ambas entrevistas, Dana agradeció a los efectivos de la Policía de la Ciudad que le salvaron la vida. Consideró que eran sus "ángeles de la guarda" y que gracias a ellos puede estar con su hija. Por último, recomendó que cualquier mujer que "tenga un mínimo miedo, haga la denuncia" y "busque ayuda". "No tiene antecedentes", sostuvo el padre del agresor Por su parte, el padre de Julián Reina habló con Telefé Noticias y se mostró desconcertado con la situación ya que aseguró que su hijo "no tiene antecedentes, no tiene agresividad y no se peleó nunca". Además dijo que no sabía que él tuviera un arma. Respecto a su relación con Dana, lo único que pudo precisar fue que él "quería una explicación" de por qué lo había dejad. "Mi hijo estaba enamorado de esta chica. Esta chica salió con otro, y puede salir con cualquiera", dijo el hombre en la puerta del hospital Pirovano donde está internado el imputado por los balazos policiales que recibió. "No sé qué pasó con mi hijo. Estaba bien, traté de calmarlo, lo estuve acompañando toda la semana. Hace un mes que vengo con esto. Ella vive a dos mil kilómetros, no sé lo que hizo, salió con otro chabón y mi hijo solamente quería una explicación", agregó. Cómo evoluciona el estado de salud de Reina Luego de haber recibido tres balazos de la policía ayer, Reina continúa internado en el Hospital Pirovano con custodia de la Policía Federal. El hombre presenta una "buena evolución. Según las fuentes, fue intervenido quirúrgicamente por impactos de bala que recibió en el glúteo derecho, el muslo de la pierna derecha y el brazo derecho, donde tuvo una fractura expuesta de radio, sin riesgo de vida. La causa está en manos de la jueza en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Susana Guichandut, quien aguarda una mejoría del imputado para que una vez que sea dado de alta, pueda ser indagado por "tentativa de femicidio", delito que prevé una pena de entre 10 y 15 años de prisión, y por "portación ilegal de arma". La jueza dispuso que la víctima, quien salió ilesa de la tentativa de femicidio pero ayer fue trasladada a un hospital bajo un estado de shock, sea asistida por un equipo interdisciplinario de contención para este tipo de situaciones de violencia de género.

