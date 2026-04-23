Caso Carolina Flores: qué se sabe hasta ahora de la muerte de la exreina de belleza

Un video clave, una denuncia tardía y la fuga de la principal sospechosa marcan una investigación bajo presión y reclamos de justicia.

El crimen de la exreina de belleza en Polanco sigue bajo investigación y con múltiples interrogantes.

El asesinato a Carolina Flores Gómez continúa bajo investigación con múltiples interrogantes , luego de que se conocieran detalles del crimen ocurrido en Polanco , un video clave y la fuga de su suegra , señalada como principal sospechosa, en un caso atravesado por contradicciones y cuestionamientos a las autoridades .

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El hecho ocurrió el 15 de abril en un departamento de Polanco, Ciudad de México . Carolina Flores, de 27 años , se encontraba en su vivienda junto a su esposo, Alejandro Sánchez , su hija de ocho meses y su suegra, Erika María Herrera .

Un video captado por un monitor doméstico registró los momentos previos al asesinato. En las imágenes se observa a la víctima conversando con su suegra antes de dirigirse a una habitación, seguida por ella. Fuera del campo de la cámara se escuchan detonaciones: primero un disparo y luego cinco más .

Un video clave, una denuncia tardía y una sospechosa prófuga marcan el caso Carolina Flores.

Tras los disparos, el esposo ingresa con la bebé en brazos y le dice a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, a lo que ella responde: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

De acuerdo con la necropsia, el cuerpo presentaba 12 impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax.

Denuncia tardía y primeras inconsistencias

La denuncia fue presentada un día después, el 16 de abril, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el propio esposo de la víctima.

En el lugar, ubicado en la calle Edgar Allan Poe 14, peritos aseguraron una pistola calibre .9 milímetros, siete casquillos y cuatro balas deformadas. Sin embargo, el guardia de seguridad del edificio declaró no haber escuchado detonaciones ni movimientos sospechosos esa noche.

El argumento de Alejandro Sánchez para demorar la denuncia fue que priorizó el cuidado de su hija. Según su testimonio, temía que la menor fuera enviada a una casa hogar si él era detenido, por lo que grabó videos con indicaciones sobre su cuidado antes de acudir a la fiscalía.

La madre de la víctima, Reyna Gómez Molina, se enteró del crimen recién el 16 de abril, tras recibir una llamada de su yerno desde la fiscalía.

Investigación bajo presión y cambio de carátula

En un primer momento, el caso fue investigado como homicidio doloso, pero tras la presión de colectivos feministas y familiares, fue reclasificado como feminicidio, lo que implica la aplicación de protocolos con perspectiva de género.

Durante las primeras diligencias, las autoridades aseguraron el arma utilizada y entregaron el cuerpo a la familia el 17 de abril. La fiscalía de Baja California también expresó su disposición a colaborar en la investigación.

Hasta el momento, Erika María Herrera permanece prófuga y es considerada la principal sospechosa del crimen.

carolina flores

Un caso que expone fallas y genera indignación

El feminicidio de Carolina Flores Gómez provocó una fuerte reacción en redes sociales y motivó convocatorias a marchas en Ensenada. Familiares y organizaciones denunciaron omisiones, demoras y falta de respuesta institucional, en un contexto marcado por otros casos recientes que también exigen justicia.

Quién era Carolina Flores

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. En 2017, a los 18 años, se consagró como Miss Teen Universe Baja California, lo que la posicionó en el mundo del modelaje y le permitió construir una comunidad en redes sociales.

En los últimos años, había decidido enfocarse en su vida personal. Estaba casada con Alejandro Sánchez y era madre de una bebé de ocho meses.

El caso sigue abierto, con una investigación en curso y una principal sospechosa prófuga, mientras crecen las demandas de justicia y se acumulan las preguntas sin respuesta.