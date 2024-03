Excelente oportunidad: emigrar a un país con salarios de más de u$s5.000 y trabajo para argentinos

Es el caso de Canadá , que si bien no ofrece una visa Working Holiday como muchos países, tiene otras opciones muy interesantes para los latinos.

Además, se encuentra entre las diez economías más importantes del mundo, diversificando sus ingresos a través de sectores como la energía, la minería, la tecnología y la agricultura, según datos de "Datos Macro".

El sistema de salud y educación en Canadá es altamente valorado. La atención médica es universal y accesible, mientras que la educación, desde el nivel básico hasta la educación superior, se caracteriza por su calidad. La baja corrupción en el país es un factor clave, contribuyendo a la confianza en las instituciones gubernamentales y públicas.

Canadamontañas.jpg Canadá cuenta con hermosos paisajes naturales.

El país se destaca no solo por su bienestar social, sino también por sus impresionantes paisajes naturales. Desde las auroras boreales hasta los lagos cristalinos, fiordos, bosques densos y valles de tundra, Canadá ofrece una variedad de paisajes que no solo son atractivos turísticos, sino también escenarios ideales para actividades al aire libre.

En términos de recreación, Canadá ofrece una amplia gama de opciones, desde deportes de invierno como esquí y snowboard hasta actividades al aire libre como ciclismo, kayak y senderismo. La diversidad natural del país brinda oportunidades para disfrutar de experiencias únicas en distintas regiones.

Emigrar a Canadá: cómo aplicar siendo argentino

Según la información del sitio especializado "Yo Me Animo", no hay una visa Working Holiday disponible para argentinos que deseen residir en Canadá. No obstante, existen oportunidades para trabajar en el país a través de diversos programas dirigidos a profesionales calificados:

del Gobierno de Canadá busca llenar vacantes laborales específicas y atraer profesionales de todo el mundo para que trabajen y residan en el país. Se enfoca en sectores como educación, salud, negocios, construcción, ingeniería e informática, entre otros. Adicionalmente, el programa Talent Montreal facilita la contratación de trabajadores con experiencia en inteligencia artificial, tecnología, ingeniería y videojuegos. Las oportunidades laborales están disponibles en este enlace, donde los interesados pueden revisar los requisitos y postularse según sus habilidades y experiencia.

Trabajar en Canadá: cuál es el salario promedio

De acuerdo con el informe de Datos Macro, el salario promedio en Canadá se sitúa en alrededor de u$s 5.300 mensuales, lo que resultaría en un salario anual de aproximadamente u$s 63.600.