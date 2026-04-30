El Gobierno oficializó a Lucía Crexell como embajadora en Canadá y a Carlos Foradori como nuevo representante ante la OMC + Seguir en









La exsenadora obtuvo el aval del Senado y su nombramiento quedó formalizado por decreto. También se confirmó a Carlos Foradori en el organismo internacional.

El Gobierno formalizó la designación de Lucía Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá, tras la aprobación de su pliego en el Senado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 304/2026.

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La designación de la exsenadora neuquina se concretó luego del debate realizado el 9 de abril en la Cámara alta, donde obtuvo el respaldo necesario. En esa misma sesión también se aprobaron ascensos de jefes militares.

Durante el tratamiento legislativo, sectores de la oposición cuestionaron su nombramiento y plantearon que podría estar vinculado a su acompañamiento a la Ley Bases, lo que generó cruces políticos.

En ese contexto, una denuncia presentada contra la funcionaria fue desestimada por la Justicia. La Fiscalía interviniente sostuvo que “no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto” y descartó la existencia de delito. En la misma línea, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 concluyó que no se configuraban conductas tipificadas en el Código Penal.

En paralelo, el Ejecutivo también oficializó, a través del decreto 303/2026, la designación de Carlos Mario Foradori como representante permanente de la Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La medida implicó el cese de funciones de Gustavo Lunazzi en ese cargo diplomático. Según se indicó, la decisión forma parte de la reorganización de la política exterior impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En los últimos meses, la Cancillería había registrado tensiones internas. El canciller Pablo Quirno había cuestionado a Lunazzi por mantener documentación desactualizada en el sitio oficial y avanzó con distintos llamados de atención dentro del servicio exterior.