Expo Empleo Barrial 2026: más de 425 personas participaron de una jornada laboral inclusiva.

La iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Empleo reunió a 15 empresas que ofrecieron más de 60 oportunidades laborales, además de talleres, entrevistas y espacios de orientación para fortalecer la inclusión laboral.

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante este jueves la cuarta edición del año de la Expo Empleo Barrial , la feria de intermediación laboral que en esta oportunidad estuvo destinada a personas con discapacidad.

La jornada se realizó en el Ecoparque de Buenos Aires , en el barrio de Palermo, y reunió a 15 empresas que ofrecieron más de 60 oportunidades laborales . Además, más de 425 vecinos participaron de entrevistas de trabajo, talleres de capacitación y espacios de orientación destinados a fortalecer sus herramientas para la búsqueda de empleo.

La actividad contó con la presencia del ministro de Justicia, Gabino Tapia ; el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno ; la subsecretaria de Discapacidad, Sofía Torroba ; la directora general de Empleo, Mónica Tijeras ; y la asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar, Carolina Stanley , quienes recorrieron los distintos espacios de entrevistas y capacitación junto a vecinos y representantes de las empresas participantes.

“El trabajo es una de las principales herramientas de autonomía e integración social, por eso impulsamos iniciativas que acerquen oportunidades reales a las personas, como la Expo Empleo. Desde el Ministerio de Justicia y con el apoyo del sector privado seguimos promoviendo entornos laborales cada vez más inclusivos, donde todos puedan desarrollarse”, expresó el ministro Gabino Tapia .

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, destacó: “Cada Expo Empleo representa una oportunidad concreta para que más vecinos puedan acceder al mercado laboral formal. En esta edición buscamos seguir derribando barreras y generar espacios inclusivos donde el talento y las capacidades estén por encima de todo”.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 18.56.51 La iniciativa de la Secretaría de Trabajo y Empleo reunió a 15 empresas que ofrecieron más de 60 oportunidades laborales, además de talleres, entrevistas y espacios de orientación para fortalecer la inclusión laboral.

Durante la jornada se desarrollaron talleres sobre armado de currículum vitae, estrategias para entrevistas laborales, orientación ocupacional y herramientas digitales para la búsqueda de empleo. Asimismo, se brindó acompañamiento específico para quienes requerían asistencia durante las entrevistas, incluyendo apoyo en lengua de señas.

Participaron empresas de distintos sectores que ofrecieron oportunidades laborales en áreas de servicios, gastronomía, tecnología, seguridad, comercio y atención al cliente. Entre ellas estuvieron Servicios de Empleo AMIA, Deheza, Streambe, Manpower, Más Cobranzas, ADEEI, RES, Randstad, Prosegur, SUMATE, IT Patagonia, Mercado Libre, AGIP, Adecco y distintas áreas del Gobierno de la Ciudad.

Expo Empleo Barrial es una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, a través de la Dirección General de Empleo, que busca vincular a personas en búsqueda laboral con empresas que cuentan con vacantes activas.