Franco Colapinto habló de la derrota de la Selección Argentina en la previa del Gran Premio de Hungría: "Fue duro" + Agregar ámbito en









En las vísperas de lo que será un nuevo fin de semana de carrera, el argentino habló sobre la Selección argentina, su adelantamiento en Bélgica y sobre las polémicas con Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento de la Selección argentina en el Mundial 2026, su sobrepaso en Bélgica y como quiere terminar esta primera parte de la temporada. Gentileza: Motorsport

Franco Colapinto busca cerrar la primera parte de la temporada con el pie derecho, luego de finalizar décimo en el Gran Premio de Spa-Francorchamps, en Bélgica. La última carrera antes del receso de verano europeo será en Hungría y, aunque no es su prioridad, también habló sobre la Selección argentina en el Mundial 2026.

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El piloto mostró en reiteradas ocasiones su amor por la pelota y dijo: “El fútbol llega a un punto que se vuelve tóxico. A mi me pone triste porque te separa más entre los países. Yo estoy enojado. Espero que al menos los catalanes no hablen mal de Messi”, cerró con cierta frustración por haber perdido la final de la Copa del Mundo ante España, hace tan solo un par de días.

Colapinto en la previa del Gran Premio de Hungría. El fastidio de Colapinto no fue solo por eso, sino que en la conferencia oficial de la Fórmula 1 le tocó compartir espacio con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. “Es una vergüenza. Estoy de mal humor, voy a mejorar, ja. Por suerte Sainz dijo que en 4 o 5 días se iba a olvidar del Mundial así que seguro ya se habrá olvidado”, sentenció el corredor entre risas con ESPN.

Una vez en la rueda de prensa, fue consultado explícitamente por cómo vivió esa final ante La Roja: “Fue duro, por supuesto. España realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol, pero estoy muy orgulloso del equipo, de Argentina, de Messi y de todos los jugadores. Muy orgulloso de ser argentino", concretó.

Colapinto y una de las maniobras del año El argentino protagonizó el fin de semana pasado una de los mejores adelantamientos de la temporada al sobrepasar a Liam Lawson y a Pierre Gasly, su compañero de equipo, en la misma recta. Respecto a eso, dijo: “Yo vi que apareció una pequeña oportunidad, que se pelearon un poco yendo a la curva uno. Usé todo lo que tenía. Me dejaron un huequito. Por suerte, a veces les cuesta mirar los espejos. Fue una linda maniobra. Obviamente, contento con el punto".

Franco Colapinto en el A-526. Gracias al décimo puesto que consiguió en Spa-Francorchamps, pudo mantener a Alpine en la quinta posición del Campeonato de Constructores con 61 puntos en total, al igual que Racing Bulls. Su mirada va más allá y aseguró que con su equipo buscarán terminar esta primera parte de la mejor forma: “Va a ser un finde difícil por el tipo de pista que es, la temperatura de pista que hay. Muchas cosas nos juegan en contra en una pista como esta. Intentaremos dar lo mejor y llegar a un buen compromiso con el auto, y ojalá tener un buen resultado", concluyó el argentino. Los horarios de Colapinto en Hungría La actividad comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos, que tendrán una duración de una hora cada una. La práctica libre 1 está programada para las 8:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la práctica libre 2 será a las 12 del mediodía. Colapinto en busca de más puntos este fin de semana. El día siguiente, el sábado, la acción comenzará muy temprano ya que a las 7.30 de la mañana se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos, donde los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana. Finalmente, la carrera del Gran Premio de Hungría está programada para el domingo a las 10 de la mañana.