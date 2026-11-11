Dos poderosas automotrices buscan desembarcar en la Fórmula 1 y la FIA advierte sobre un gran obstáculo

La Federación Internacional del Automóvil confirmó el interés de dos importantes fabricantes chinos por sumarse a la máxima categoría.

La Fórmula 1 podría sumar nuevos protagonistas provenientes de la industria automotriz china , en medio de un proceso de transformación tecnológica y expansión internacional. Dos de los principales fabricantes del país asiático comenzaron a explorar la posibilidad de ingresar a la categoría, aunque existe una dificultad que podría condicionar sus aspiraciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de BYD y Geely , dos compañías que construyeron buena parte de su crecimiento sobre el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos y que ahora analizan dar un salto hacia la máxima competencia del automovilismo mundial.

El interés fue confirmado por el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem , durante su participación en el Foro de Nueva Economía celebrado en Madrid.

Según informó el medio especializado Grande Prêmio, el dirigente reconoció que ambas empresas mantuvieron contactos con el organismo para evaluar una eventual incorporación al campeonato.

“Uno de ellos era BYD y otro era Geely” , señaló Ben Sulayem al referirse a los fabricantes interesados en participar de la Fórmula 1.

La posibilidad resulta atractiva para la FIA, que considera estratégico ampliar la presencia de fabricantes internacionales y sumar representantes de uno de los mercados automotores más importantes del mundo.

BYD, gigante automotriz chino. Foto: Europa Press

De hecho, Ben Sulayem manifestó su preferencia por incorporar un fabricante chino como duodécimo equipo, en caso de que la categoría avance con una nueva expansión de su parrilla.

Sin embargo, el presidente del organismo dejó en claro que cualquier proyecto deberá presentar una propuesta sólida y cumplir con las condiciones establecidas. También advirtió que la FIA no modificará las reglas de la Fórmula 1 para facilitar el ingreso de las compañías asiáticas.

El futuro de los motores de Fórmula 1, el principal obstáculo para los fabricantes chinos

El desafío más importante para BYD y Geely aparece en el rumbo tecnológico que busca adoptar la Fórmula 1 durante los próximos años.

Ambas compañías se destacan por su desarrollo de sistemas de propulsión eléctricos, baterías y tecnologías híbridas, mientras que la máxima categoría mantiene una fuerte apuesta por los motores de combustión interna.

El reglamento técnico introducido en 2026 contempla unidades de potencia híbridas con un reparto de potencia cercano al 50% entre el motor térmico y el sistema eléctrico.

Sin embargo, según la información difundida, la FIA acordó en julio avanzar hacia una mayor participación del motor de combustión durante 2027 y 2028, con una distribución que podría alcanzar el 60% de potencia térmica.

Esta orientación representa una dificultad para los fabricantes chinos, cuyo posicionamiento internacional está estrechamente relacionado con la electrificación.

La situación podría profundizarse en los próximos años. Ben Sulayem también impulsa el regreso de los motores V8, acompañados por un menor nivel de electrificación, para una futura modificación reglamentaria que podría concretarse entre 2030 y 2031.

De prosperar esa propuesta, la Fórmula 1 avanzaría hacia una configuración mecánica diferente de la tecnología que BYD y Geely buscan desarrollar y promocionar a escala mundial.

En el caso de BYD, los contactos con la categoría no son recientes. Durante abril, su vicepresidenta ejecutiva, Stella Li, reconoció que la compañía había mantenido conversaciones con Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, durante un encuentro en Shanghái.

En aquella oportunidad, la directiva explicó que la posibilidad de participar en el campeonato era un tema que se encontraba bajo análisis.

No obstante, meses después aclaró que la empresa todavía no tenía un calendario definido para concretar su ingreso, pese a mantener el interés en el proyecto.

Por su parte, Alfredo Altavilla, asesor especial de BYD, remarcó que una eventual participación debería involucrar un compromiso tecnológico y deportivo real, y no limitarse a una operación publicitaria.

Esa posición refuerza la posibilidad de que la automotriz evalúe desarrollar su propia estructura competitiva, en lugar de incorporarse únicamente como patrocinador de un equipo existente.

Geely, en tanto, también cuenta con antecedentes vinculados al automovilismo internacional a través de su relación con Lotus, una marca de extensa trayectoria en la Fórmula 1.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la incorporación de ninguna de las dos compañías, ni un cronograma concreto para su desembarco.

La expectativa de contar con un fabricante chino en la parrilla continúa vigente, pero el futuro de los motores aparece como una de las principales condiciones que deberán resolver las empresas interesadas.

La decisión final dependerá tanto de la evolución del reglamento técnico como de la capacidad de los fabricantes para presentar proyectos competitivos, en una Fórmula 1 que busca expandirse sin abandonar su identidad deportiva y tecnológica.