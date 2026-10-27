Fabricantes de calzado regalarán 1.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo como protesta ante la crisis en la industria + Agregar ámbito en









La iniciativa está a cargo del grupo Zapateros Unidos, para visibilizar las dificultades ante el avance de las importaciones y la caída del consumo. Denuncian cierre de fábricas, pérdida del empleo y que "la industria puede desaparecer".

A las 15, la Cámara del Calzado y UTICRA realizarán una conferencia de prensa conjunta, donde expondrán las dificultades que atraviesan las empresas y los trabajadores del sector. Foto: NA

Un grupo de fabricantes de calzado realizará un “zapatazo solidario” este martes en Plaza de Mayo, al regalar unos 1.000 pares de zapatos como forma de protesta ante la crisis que atraviesa la industria. Denuncian que el rubro puede desaparecer y la jornada incluirá una conferencia de prensa junto a una movilización para presentar un petitorio ante las autoridades.

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La entrega comenzará a las 14 y está a cargo del grupo de fabricantes Zapateros Unidos, para visibilizar las dificultades que enfrentan las empresas por el avance de las importaciones, el contrabando y la caída del consumo.

Según las entidades del sector, más de 200 fábricas cerraron sus puertas. “Ya hablamos con los jubilados que van los miércoles al Congreso y vamos a llevar cerca de 1.000 pares de zapatos y les vamos a dar uno a cada uno”, expresó a TN el titular de Calzados Luna Chiara Lito Albano.

Regalarán 1.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo contra la crisis del sector Por su parte, el dueño de Nazaria, Leonardo Hammoud, sostuvo: “Estamos atravesando la peor crisis de la historia de la industria del calzado, a punto de desaparecer”. El empresario explicó que la iniciativa surgió entre fabricantes que decidieron organizarse para hacer visible la situación de la actividad.

“Vamos a estar regalando zapatos en Plaza de Mayo, a las 14. Es en forma de protesta”, agregó Hammoud. Bajo la consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos”, los organizadores repartirán calzado a quienes lo necesiten, como parte de una propuesta solidaria y a su vez en reclamo por la continuidad de las fábricas nacionales y los puestos de trabajo.

"Defendemos una competencia justa con reglas claras y condiciones que permitan a la Industria Nacional producir", sostuvieron desde la UTICRA. UTICRA Denuncian más de 200 fábricas cerradas y una crisis que reúne a empresarios y trabajadores En un comunicado conjunto, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) y las cámaras empresariales de todo el país advirtieron sobre las consecuencias del aumento de las importaciones, el contrabando y la contracción de las ventas. Allí explicaron que se vuelven "a poner de pie para caminar juntos en defensa del empleo y la producción nacional" y advirtieron que la Industria del Calzado está en riesgo de extinción, "ante una Secretaria de Industria y Comercio ausente". El zapatazo solidario es en defensa de la industria nacional. @zapaterosunidos.oficial "Defendemos una competencia justa con reglas claras y condiciones que permitan a la Industria Nacional producir, invertir y sostener el empleo. Por eso convocamos a diputados y senadores nacionales, a las autoridades del Ministerio de Economía, a la Secretaria de Industria y Comercio, y a las autoridades correspondientes nos ayuden a diseñar políticas de contingencias que preserven las fuentes laborales", manifestaron. A las 15, la Cámara del Calzado y UTICRA realizarán una conferencia de prensa conjunta en el salón El Querandí, ubicado en Perú 322, donde expondrán las dificultades que atraviesan las empresas y los trabajadores del sector.