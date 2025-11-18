El Gobierno acordó con Chubut la eliminación de las retenciones al petróleo convencional + Seguir en









El gobernador Ignacio Torres fue el primero en firmar el acuerdo, que contempla la revisión de regalías, nuevos compromisos empresarios y un esquema de esfuerzos compartidos para sostener la actividad hidrocarburífera.

Acuerdo con Chubut. Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres, Luis Caputo y Carlos Ormachea participaron de la firma del acuerdo por la eliminación de retenciones al petróleo convencional.

El Gobierno anunció la firma de un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional de la Cuenca Golfo San Jorge, con el objetivo de preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones ante un fuerte declino de la producción y para cuidar el empleo sectorial, que busca mejores oportunidades en el shale de Vaca Muerta.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Hacienda y contó con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

Cuánto petróleo se produce en Argentina La eliminación de las retenciones -actualmente del 8%- busca aliviar la carga fiscal sobre los yacimientos convencionales del Golfo San Jorge, una de las cuencas productivas más antiguas del país, con más de un siglo de explotación continua.

La producción no convencional ya explica más del 64% del total nacional, y muestra un avance del 30% interanual. Por tipo de explotación, el shale mantiene su liderazgo con 546 kbbl/día, mientras que el tight oil aporta 17 kbbl/día y el convencional continúa en retroceso, con 303 kbbl/día, un 7,6% menos que un año atrás. La Cuenca del Golfo San Jorge produjo 180,4 Kbbl/día, un 6,1% menos que en el mismo mes de 2024.

Días atrás, en otra reunión en Casa Rosada, Torres dijo que este acuerdo “va a ser muy bueno para la Argentina, porque la Argentina necesita producir más crudo pesado, eso es más trabajo”. Según el mandatario, el pacto implica un acuerdo de la provincia de bajar regalías, del Gobierno nacional de bajar retenciones y de los trabajadores (gremios) para firmar una agenda de competitividad.

“Me animaría a decir que es histórico, por lo menos para Chubut: la parte empresarial, los trabajadores, la provincia, el municipio y la Nación avanzamos en una agenda común para generar más trabajo”, agregó Torres. Según el acta firmada, la Nación, la provincia y las empresas acordaron un esquema de “esfuerzos compartidos” para sostener y fortalecer la actividad petrolera convencional. El entendimiento se inicia con Chubut y, según el comunicado, se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras de hidrocarburos convencionales como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Mendoza, entre otras. image Producción total de Argentina de petróleo convencional y no convencional (shale) 2015-2025. Según el último reporte estadístico del IAPG de septiembre pasado, el país acumuló 132.575 metros cúbicos (unos 833.807 barriles de petróleo diarios), de los cuales 87.583 m3 son no convencional y 44.992 m3 son convencionales. IAPG Los compromisos asumidos incluyen: Estado Nacional: adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional .

Provincia: ratificar y profundizar sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones .

Empresas: sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad. image Actualmente, el shale de Vaca Muerta represtan un 66% del total, mientras que el convencional aporta 34%. Pero en septiembre del 2020 la proporción era 25-75 a favor de las cuencas maduras. En septiembre pasado la Cuenca San Jorge, de Chubut, produjo 28.557 metros cúbicos por día de petróleo (unos 180.000 barriles diarios), de los cuales 11.416 m3 son de primaria, 15.156 m3 de secundaria y 1.985 m3 de asistida. image Producción de petróleo convencional de la Cuenta San Jorge, Chubut (2015-2025). IAPG Inversiones y reactivación de cuencas maduras El comunicado indica que las inversiones impulsadas bajo este esquema priorizarán: Incrementar la producción de hidrocarburos convencionales.

Reactivar equipos y pozos en cuencas maduras.

Mejorar la eficiencia operativa.

Sostener el empleo directo e indirecto vinculado a la industria. Reducción de la carga impositiva Finalmente, el Gobierno destacó que esta iniciativa se enmarca en una política más amplia orientada a reducir la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con la meta de aliviar al sector privado, incentivar nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en “reglas claras y previsibles”.