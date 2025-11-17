Chubut declaró estado de emergencia climática por los fuertes vientos: qué medidas implica







El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas roja, naranja y amarilla por vientos, que alcanzaron los 140 kilómetros por hora.

Los vientos en Chubut superaron los 140 kilómetros por hora.

A partir de las alertas roja, naranja y amarilla emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes vientos, el gobierno de Chubut declaró este lunes estado de emergencia climática en la provincia. De esta manera, quedaron suspendidas las clases, restringieron la circulación en rutas y se establecieron protocolos de atención en establecimientos sanitarios.

El objetivo de estas medidas en materia de seguridad, salud y educación es reducir los riesgos sobre la población, ante vientos que en algunos casos superaron los 140 kilómetros por hora.

Alerta meteorológica: las medidas de prevención que tomó Chubut En detalle, este lunes no huboactividad en ninguna escuela de la provincia. A su vez, se establecieron protocolos para el funcionamiento de los establecimientos sanitarios, limitando la atención a necesidades esenciales. De esta manera, habrá guardias mínimas en todo el territorio para priorizar la salud tanto del personal como de los usuarios. Además se evitarán actividades o traslados que no sean indispensables.

Defensa Civil y equipos municipales realizaron intervenciones por voladuras de techo en los barrios 30 de Octubre, Juan XXIII y Ceferino entre otros, además de la remoción de objetos desprendidos sobre la vía pública. En la misma línea, la Subsecretaría de Protección Ciudadana local emitió comunicados a los organismos provinciales para solicitar solicitando la suspensión de actividades laborales del personal no esencial y de aquellas que cumplieran tareas al aire libre.

Por otro lado y para evitar riesgos mayores, la administración de Ignacio Torres decidió restringir el tránsito para todo tipo de vehículos en las siguientes rutas: Ruta Nacional N° 3 Trelew-Lte. Santa Cruz y viceversa; Ruta Nacional N°26 Comodoro Rivadavia-empalme Ruta Nacional N°40 y viceversa; Ruta Nacional N°40 Gobernador Costa-Lte, Santa Cruz y viceversa; y Ruta Nacional N° 260 empalme Ruta Nacional N° 40-Lte. Chile y viceversa.

Chubut viento La habilitación de las rutas quedará sujeta al desarrollo de la tormenta de viento a lo largo de la jornada. Por último, el gobierno de Chubut recomendó a los municipios también tomar medidas de prevención.