Eliminación de retenciones al petróleo convencional: tras Chubut, qué provincias se suman y cuáles aún negocian

Tras la firma de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza avanzan para adherir. Río Negro y Tierra del Fuego mantienen conversaciones, pero condicionan su apoyo a definiciones políticas y productivas.

Si Santa Cruz, Neuquén y Mendoza formalizan su adhesión en los próximos días, el país tendrá un bloque mayoritario comprometido con reactivar pozos maduros, sostener empleo y dinamizar inversiones.

La eliminación de las retenciones al petróleo convencional comenzó a reconfigurar el mapa energético argentino. El trasfondo de la medida es la necesidad del Gobierno nacional de buscar aliados legislativos para aprobar el Presupuesto 2026 . Con Chubut como la primera provincia en firmar el acuerdo con la Nación, ahora Santa Cruz, Neuquén y Mendoza se preparan para sumarse a un esquema que busca recuperar la competitividad del segmento tradicional de la industria. En paralelo, Río Negro y Tierra del Fuego mantienen el diálogo abierto, aunque con demandas políticas propias y tiempos menos urgentes.

La medida apunta a un sector que viene perdiendo terreno frente al avance del shale, y que hoy requiere incentivos fiscales para sostener actividad, empleo y perforaciones.

Según el último reporte estadístico del IAPG de septiembre pasado, la producción total de petróleo de Argentina convencional y no convencional (shale) acumuló 132.575 metros cúbicos ( unos 833.807 barriles de petróleo diarios ), de los cuales 87.583 m3 (550.000 barriles) son no convencional y 44.992 m3 (282.000 barriles) son convencionales. En octubre la cifra total oficial subió por encima de 850.000 barriles.

El pacto implica un acuerdo de la provincia de bajar regalías, del Gobierno nacional de bajar retenciones y de los trabajadores (gremios) para firmar una agenda de competitividad.

Las nuevas condiciones eliminan las retenciones cuando el barril cotice por debajo de los u$s65, establecen una escala del 0 al 8% entre u$s65 y u$s80, y mantienen una alícuota del 8% por encima de ese nivel.

Los compromisos asumidos incluyen:

Estado Nacional: adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional .

Provincia: ratificar y profundizar sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones .

Empresas: sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

Chubut, la primera en firmar el acuedo

El Gobierno anunció la firma del acta de entendimiento con la provincia de Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional de la Cuenca Golfo San Jorge, con el objetivo de preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones ante un fuerte declino de la producción y para cuidar el empleo sectorial, que busca mejores oportunidades en el shale de Vaca Muerta.

El acuerdo lo sellaron en el Palacio de Hacienda el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

image

“Va a ser muy bueno para la Argentina, porque necesita producir más crudo pesado, eso es más trabajo", dijo Torres días antes de la firma. “Me animaría a decir que es histórico, por lo menos para Chubut: la parte empresarial, los trabajadores, la provincia, el municipio y la Nación avanzamos en una agenda común para generar más trabajo”, agregó el gobernador chubutense.

Santa Cruz: firma inminente en medio de la emergencia climática

El gobernador Claudio Vidal tiene previsto viajar este miércoles a Buenos Aires para rubricar el acuerdo que eliminará las retenciones al crudo convencional en la provincia. Lo considera un paso clave para la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la caída de la actividad convencional golpeó con fuerza en los últimos años.

“El tributo fue uno de los más distorsivos para la competitividad”, señalaron desde el Ejecutivo, que espera que la medida impulse nuevas inversiones, dinamice a los proveedores locales y fortalezca el empleo en campo.

Mendoza: apoyo a la medida, pero recordando que ya hizo su propio ajuste fiscal

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, celebró el anuncio nacional y lo consideró “un incentivo directo para las provincias productoras”. Sin embargo, marcó un punto político: Mendoza ya venía aplicando su propio esquema de estímulos, principalmente a través de reducciones de regalías.

Jimena Latorre Mendoza energía minería

Según Latorre, la estrategia mendocina permitió sostener e incluso aumentar la producción en áreas claves como Chachahuen Sur, Barrancas, Llancanelo, Lindero de Piedra, La Ventana, Río Tunuyán y Vizcacheras, que hoy concentran cerca del 50% de la producción provincial.

En Chachahuen Sur, ejemplificó, la producción saltó de 1.100 m³/día a 1.900 m³/día tras el alivio fiscal. “Mendoza viene marcando el rumbo económico al que apunta el país”, sostuvo la ministra.

Se descarta que el gobernador Alfredo Cornejo -aliado del mileísmo a nivel local y nacional- rubricará el acuerdo en los próximos días.

El Gobierno Nacional anunció que va a quitar las retenciones al petróleo convencional. Este es un gran incentivo para las provincias productoras, ya que otorga una herramienta que seguramente impacte directamente en los valores de producción provincial — Jimena Latorre (@JimehLatorre) November 18, 2025

Neuquén: alineado a la medida y esperando más herramientas

Aunque el foco productivo provincial está en Vaca Muerta, Neuquén también celebró la iniciativa para aliviar al convencional. El gobernador Rolando Figueroa destacó que la decisión nacional se alinea con las acciones que su gobierno tomó en septiembre, cuando creó la Mesa para la Reactivación de la Producción Convencional.

image

Figueroa recordó que la provincia ya había reducido regalías e Ingresos Brutos para apuntalar los proyectos de declinación natural. “Con esta medida tendremos más herramientas para sostener puestos de trabajo y mantener la inversión”, remarcó.

La cartera energética nacional coincidió en que la producción convencional -con menores retornos y operada mayormente por empresas medianas- necesitaba un alivio para seguir siendo viable.

Al momento de lanzar la Mesa de Convencionales, se remarcó que entre los objetivos figuraban “reducir la tasa de accidentes laborales, operativos y ambientales, mediante el intercambio de buenas prácticas, protocolos unificados, monitoreo conjunto y acciones preventivas coordinadas”.

Asimismo, se propone “proyectar desarrollos de infraestructura para optimizar el uso de recursos materiales, energéticos, humanos y logísticos, promoviendo la eficiencia operativa, la economía circular y la sustentabilidad en cada etapa de la cadena productiva”, y “mejorar la competitividad de los desarrollos de Gas y Petróleo convencional en la cuenca Neuquina”.

En ese marco, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, destacó que el desafío del convencional de la Cuenca Neuquina requiere recursos, inversión y trabajo colaborativo: “Generar las condiciones adecuadas: desde incentivos provinciales hasta la optimización de procesos en la industria. El objetivo es claro: reactivar pozos, sostener la producción y cuidar el empleo”, afirmó en aquel momento.

Río Negro: conversaciones avanzan, pero el acuerdo aún no está cerrado

A diferencia de Santa Cruz o Mendoza, Río Negro no confirmó ni descartó su adhesión inmediata. La provincia, que produce cerca de 21.000 barriles por día (el 2,8% del petróleo nacional), evalúa el impacto fiscal y las condiciones políticas del acuerdo.

El gobernador Alberto Weretilneck mantuvo reuniones en Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se discutió infraestructura clave (rutas nacionales, Tren del Valle), apoyo presupuestario a INVAP, y la agenda de reformas laborales y tributarias.

Si bien la producción convencional de Río Negro no es dominante dentro de la Cuenca Neuquina, el alivio impositivo podría sostener operaciones maduras y acompañar el impulso que generará el proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/1990494396811190345&partner=&hide_thread=false AGENDA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE RÍO NEGRO



Hoy me reuní con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, y con el Jefe de Gabinete de Ministros, @madorni, para avanzar en una agenda común que acompañe el crecimiento de Río Negro.



— Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) November 17, 2025

Tierra del Fuego: el caso más político y el más lento en decidir

En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella se muestra reticente a firmar un acuerdo político con el gobierno nacional. La provincia viene registrando una caída sostenida en su producción convencional, que hoy ronda los 10.400 barriles diarios, muy lejos de los niveles de 2018 (22.000 barriles/día).

El escenario cambió parcialmente con la noticia de que YPF traspasará sus áreas a la petrolera provincial Terra Ignis a partir del 1º de enero de 2026. Melella celebró el hito como “un antes y un después para la soberanía energética fueguina” y afirmó que el traspaso garantiza continuidad operativa y laboral.

Con ese nuevo tablero, la provincia negocia desde otro lugar. La baja de retenciones podría ser un incentivo adicional, pero Melella no tiene apuro en firmar: busca asegurarse recursos y acuerdos políticos antes de sellar su apoyo.

ypf tierra del fuego

Un nuevo mapa del convencional

La eliminación de retenciones al crudo convencional se está convirtiendo en una de las decisiones más relevantes del año para las provincias productoras.

Si Santa Cruz, Neuquén y Mendoza formalizan su adhesión en los próximos días, el país tendrá un bloque mayoritario comprometido con reactivar pozos maduros, sostener empleo y dinamizar inversiones.

Río Negro y Tierra del Fuego completan un tablero donde cada provincia juega su propia estrategia, pero todas comparten un objetivo central: evitar el declive del convencional mientras el shale sigue creciendo.