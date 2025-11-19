Incendio forestal en Epuyén: una mujer se declaró que fue la responsable del fuego que arrasó con más de 100 hectáreas + Seguir en









El testimonio de la presunta autora coincide con el primer informe difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut, el cual indicaba que el fuego se inició el lunes alrededor de las 16.20 en el paraje El Pedregoso cuando se “arrojaron cenizas calientes”.

Una mujer se declaró culpable del incendio forestal en Epuyén

El incendio que se inició a comienzos de semana en el paraje El Pedregroso, en la localidad de Epuyén, Chubut, continúa activo en todo su perímetro y ya afectó más de 100 hectáreas de bosque. Ante la situación, varias personas debieron ser evacuadas. Sin embargo, mientras se llevan a cabo los peritajes, una mujer se presentó voluntariamente ante las autoridades y admitió haber iniciado el incendio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presunta autora del hecho, declaró que sacó brasas calientes de una estufa a leña y las puso sobre el pasto. Este testimonio coincide con el primer informe difundido por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) de Chubut, el cual indicaba que el fuego se inició el lunes alrededor de las 16.20 en el paraje El Pedregoso cuando se “arrojaron cenizas calientes”, según informó la Nación.

En medio de una alerta por vientos intensos, el fuego se propagó rápidamente y quemó arbustos, pastizales, plantaciones y el bosque nativo. En el lugar trabaja personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) y bomberos voluntarios de localidades aledañas. Además, se solicitó la participación de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, para evacuar a los pobladores.

Epuyen incendio.jpg Un caso con antecedente La mujer que se entregó y se declaró culpable del hecho puede llegar a recibir una pena de entre 3 y 10 años de cárcel por delito ambiental. Sin embargo, aunque el incidente parezca un hecho fortuito, no es la primera vez que ocurre algo así.

En junio de 2022, seis personas habían aceptado su culpabilidad por un incendio en Cuesta del Ternero, en las afueras de El Bolsón y recibieron condenas de tres años de prisión en suspenso, además de la obligación de realizar tareas comunitarias y capacitación ambiental.

Los seis imputados habían hecho un asado en el Barrio El Mirador, donde pusieron la parrilla arriba de una chapa a tan solo 50 centímetros de un pinar. El incendio quemó unas 8000 hectáreas de bosque.

Temas Chubut