Sumaron un nuevo detenido por el triple crimen de Florencio Varela y ya son 16

Se trata de David Godoy, quien ya estaba preso por una causa vinculada con robos a supermercados. La Justicia sospecha que estuvo en la vivienda donde fueron asesinadas las tres jóvenes.

Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela.

Un nuevo sospechoso fue detenido este jueves por el triple crimen de Florencio Varela , ocurrido en septiembre de 2025, y ya son 16 las personas arrestadas en el marco de la investigación.

El acusado fue identificado como David Godoy y será indagado este viernes por el juez federal Jorge Rodríguez . La Justicia intenta determinar cuál fue su participación en los asesinatos de Morena Verdi , de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo , también de 20; y Lara Gutiérrez , de 15.

Bajo ese marco, los investigadores sospechan que Godoy estuvo presente en la vivienda de la calle Chañar 702 durante la noche del 19 al 20 de septiembre de 2025, cuando se cometieron los crímenes.

Ante la incorporación del nuevo acusado al expediente, el magistrado dispuso prorrogar el secreto de sumario hasta que se concrete la indagatoria.

Brenda, Morena y Lara fueron vistas por última vez el 19 de septiembre de 2025 , cuando subieron a un vehículo en la zona de La Tablada. Según la principal hipótesis de la investigación, fueron engañadas y trasladadas hasta una vivienda ubicada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela.

Con la detención de David Godoy, ya son 16 los sospechosos arrestados por el triple crimen de Florencio Varela.

Las jóvenes habrían sido asesinadas entre la noche de ese viernes y la madrugada del sábado. Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después, enterrados en el terreno de la propiedad.

Los investigadores sostienen que el ataque fue planificado y estuvo relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico. A casi un año de los crímenes, la causa continúa abierta y con la detención de Godoy ya son 16 los sospechosos arrestados.

El nuevo sospechoso ya estaba detenido por otra causa

Godoy se encontraba alojado en una alcaidía de la Ciudad de Buenos Aires por otra investigación relacionada con asaltos a supermercados. A partir de los elementos incorporados a la causa por el triple crimen, la Justicia ordenó ahora su detención también por los asesinatos.

En el expediente previo se lo acusa de haber ingresado armado a un comercio del barrio porteño de Parque Chacabuco, donde habría amenazado con una pistola a un hombre en la avenida Cobo al 1600.

La investigación comenzó luego de una denuncia presentada el 23 de febrero. Tras realizar distintas tareas en la zona, efectivos de la División Investigaciones Comunales 7 lo arrestaron en el cruce de Primero de Mayo y Mom, en Nueva Pompeya.

Luego del procedimiento, los agentes dieron intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°57. Godoy permanecía detenido por ese expediente cuando fue vinculado con el triple crimen de Florencio Varela.