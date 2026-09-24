Caso Agostina Vega: hallaron una foto de la menor en el celular del principal acusado + Agregar ámbito en









El principal imputado por el femicidio de la joven había iniciado contacto con ella un mes antes del crimen. El peritaje de su celular también detectó más de 300 búsquedas de contenido de abuso sexual de menores.

El peritaje del celular fue la última prueba para elevar el caso a juicio, con imputación por tenencia de material de abuso infantil.

El avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un capítulo determinante tras los resultados del peritaje realizado sobre el teléfono celular del principal imputado, Claudio Barrelier. De acuerdo a la información recuperada por la Justicia, se habría encontrado una foto de la menor antes de que se cometiera el hecho.

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Según se supo, el dispositivo ya se encontraba bajo intervención judicial en el marco de una causa paralela por comercialización de licencias de conducir apócrifas. Del mismo modo, hay búsquedas de contenido de abuso sexual de menores y varias conversaciones con la joven en las que el acusado intentaba entablar una relación de confianza.

Si bien el resultado del peritaje se obtuvo hace dos semanas, y fue la última prueba que le permitió a la fiscalía elevar el caso a juicio, recién ahora se difundió su contenido.

El principal imputado por el femicidio de la joven había iniciado contacto con ella un mes antes del crimen. El macabro hallazgo en el celular de Claudio Barrelier Gracias a este monitoreo previo, los investigadores lograron reconstruir el contacto entre el imputado y la menor: Barrelier comenzó a escribirle a Agostina a través de Instagram en abril, obteniendo una primera respuesta a comienzos de mayo y manteniendo intercambio constante desde el 8 de ese mes.

Entre los hallazgos más desgarradores, las pericias detectaron una fotografía guardada en el dispositivo en la que se observa a la víctima maniatada de pies y manos por detrás de la espalda. Las autoridades determinaron que la imagen fue tomada pocas horas antes de su muerte en la vivienda del barrio Cofico, luego de que el acusado le suministrara una sustancia para adormecerla y someterla.

Asimismo, el análisis del teléfono reveló un patrón recurrente de búsquedas en sitios web con más de 300 registros de contenido explícito de abuso hacia menores, sumado a fotografías de otras mujeres maniatadas en el mismo domicilio. Estos elementos no solo ratifican la premeditación en el caso de Agostina, sino que también podrían impulsar nuevas investigaciones por delitos de abuso sexual. De esta manera, el fiscal Juan Ávila Echenique imputó a Barrelier por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales". En este contexto, Barrelier, que se encuentra detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes 29 de septiembre.

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