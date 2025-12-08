Con Javier Milei y Victoria Villarruel en el exterior, Bartolomé Abdala quedó a cargo de la Presidencia + Seguir en









La salida del país del Presidente y la Vicepresidenta -en viajes oficiales a Noruega y España- dejó al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, al frente del Poder Ejecutivo. El legislador puntano ocupará el cargo de manera transitoria hasta el regreso de Milei el próximo jueves.

Bartolomé Abdala quedó a cargo de la Presidencia hasta el jueves.

El Poder Ejecutivo quedó este lunes en manos del senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala, en una situación poco habitual para la política argentina. La ausencia simultánea del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel activó automáticamente el mecanismo de sucesión constitucional que designa al titular provisional del Senado como reemplazante inmediato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, Abdala asumió la Presidencia de forma provisional para cubrir el vacío de mando generado por los viajes oficiales de la fórmula presidencial. Milei partió hacia Noruega para participar de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana Corina Machado, mientras que Villarruel se encuentra en España en el marco de una visita oficial.

La activación de la línea sucesoria está prevista en la Constitución y establece que, ante la ausencia conjunta del Presidente y la Vicepresidenta, el siguiente en la jerarquía es el presidente provisional del Senado. Desde este lunes, Abdala quedó a cargo del Ejecutivo, una situación que se extenderá al menos hasta el jueves, cuando está previsto el regreso de Milei al país.

En medio de las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza, la coincidencia de ambos viajes llamó la atención dentro del oficialismo y la oposición, pero desde el entorno del senador puntano remarcaron que se trata de un procedimiento institucional “normal y previsto por la ley”.

Abdala, que ya había oficiado en otras ocasiones como figura clave en el Senado por su rol en la aprobación de proyectos del oficialismo, ahora enfrenta por primera vez la responsabilidad de ejercer el Poder Ejecutivo, aunque sea de manera interina y administrativa.

La situación, inédita en este mandato, reavivó el debate sobre la dinámica de funcionamiento del Gobierno y el peso que ganan los liderazgos legislativos cuando la cúpula del Ejecutivo se encuentra fuera del país. Por lo pronto, Abdala tendrá a su cargo la firma de documentos de gestión y el seguimiento de la agenda administrativa, mientras se aguarda el retorno de Milei para retomar la conducción habitual del Gobierno.