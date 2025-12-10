El Gobierno rediseñó los logos ministeriales en el segundo aniversario de la gestión de Javier Milei

Las carteras nacionales dieron a conocer sus nuevos sello identificatorios. Desde Economía hasta la Vocería Presidencial presentaron sus nuevos símbolos.

De cara a la segunda mitad del mandato del presidente Javier Milei, el Gobierno anunció este miércoles el rediseño de los logos que representan a los ministerios nacionales de Economía, Salud, Seguridad, Defensa, Justicia, Interior, Capital Humano, Desregulación, Relaciones Exteriores, junto con el de la Vocería Presidencial y la Jefatura de Gabinete de la Nación.

En el caso del Ministerio de Defensa de la Nación , presentó este miércoles un rediseño del sello identificatorio, en el marco del cambio de autoridades tras la salida de Luis Petri a la Cámara de Diputados y el nombramiento del Carlos Presti como nuevo ministro.

El nuevo escudo incorpora dos sables cruzados en representación de las fuerzas armadas. "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Defensa, que incorpora los sables del Ejército Argentino, símbolo de tradición, disciplina y soberanía", informó la cartera nacional en una publicación de "X".

Indicaron también que su presencia "refuerza la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas y los valores de servicio, honor y protección del territorio nacional".

La nueva identificación del ministerio acompaña la estética gubernamental que también rige para otros despachos nacionales, cuyos logos también cuentan con simbología representativa de la función que llevan a cabo.

En el caso de la cartera de Economía, a cargo de Luis Caputo, informaron: "Presentamos el nuevo sello del Ministerio de Economía, que incorpora el caduceo, símbolo del comercio, el intercambio y la comunicación. Sus serpientes representan el equilibrio entre los actores económicos y sus alas evocan agilidad, modernización y dinamismo, valores centrales para el desarrollo nacional".

Por caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería - cuenta ahora con el símbolo de un planisferio, mientras que al de Justicia lo acompaña la icónica balanza de la igualdad.

"Presentamos el nuevo sello el Ministerio de Justicia, que incorpora las balanzas, símbolo de equidad, verdad y equilibrio, y que reafirma el compromiso del Estado con la imparcialidad, la transparencia, el respeto por los derechos y la garantía del debido proceso en toda la administración de justicia", informó la cartera que conduce Mariano Cuneo Libarona.

Recambio de autoridades en el Ministerio de Defensa

El cambio de "rebranding" en el sello llega días después de la confirmación de la renovación de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, decisión adoptada por el presidente Javier Milei en su carácter de Comandante en Jefe.

El mandatario tomó la propuesta realizada por el flamante ministro de Defensa. La información fue comunicada por el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial en la red X.

Según precisó, el General de División Oscar Zarich será el nuevo Jefe del Ejército, mientras que el Vicealmirante Juan Carlos Romay quedará al frente de la Armada Argentina.

Además, el Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare fue designado como titular del Estado Mayor Conjunto, organismo que coordina el accionar de las tres fuerzas.

En paralelo, confirmó que el Presidente decidió ratificar al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea, cargo que ocupa desde marzo de este año. Adorni cerró el mensaje con una frase de tono institucional: “Dios bendiga a la República Argentina”.