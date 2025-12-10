El Gobierno felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz y destacó su "lucha incansable en defensa de la democracia" + Seguir en









El presidente Javier Milei había viajado a Noruega para la ceremonia de premiación aunque dejó el país antes de la llegada de la líder opositora.

El Gobierno destacó el trabajo de Corina Machado en Venezuela.

El Gobierno Nacional felicitó a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, galardonada este miércoles con el Premio Nobel de la Paz 2025 y destacó "su lucha incansable en defensa de la democracia". El presidente Javier Milei había viajado a Noruega para participar de la ceremonia aunque, como la dirigente no llegó a tiempo para el acto, el mandatario suspendió su agenda en Oslo y emprendió su regreso a la Argentina.

Machado escapó de su país en lancha con apoyo de funcionarios de Estados Unidos, en un operativo clandestino que le permitió salir rumbo a Curazao y luego viajar hacia Noruega. Si bien la entrega del premio ya se realizó en su ausencia -su hija recibió el reconocimiento en su nombre-, llegará a Oslo esta noche, donde se espera que de un discurso.

Desde la Oficina del Presidente destacaron el rol de Machado en la militancia en Venezuela y aseguraron que es "la activista y política" de su país "más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria".

A su vez, consideraron que el Premio Nobel de la Paz representa un "merecido reconocimiento a su labor y contribuye a amplificar la voz del pueblo venezolano". De esta manera, el comunicado emitido por el Gobierno apuntó contra la administración de Nicolás Maduro: "Es un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y que busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado". Los comicios de 2024 quedaron envueltos en grandes sospechas de fraude y, a pesar de los reclamos de opositores y organismos internacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca mostró las actas de la elección.

Por último, para cerrar el texto, aseguraron que Milei "trabaja incansablemente, junto a líderes venezolanos y mundiales, para que en Venezuela regrese la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales".

image Javier Milei se fue de Oslo antes de la llegada de Corina Machado Horas antes de la anunciada llegada de Corina Machado a Noruega, el presidente Javier Milei decidió suspender su agenda en Oslo y emprender su regreso a la Argentina. "Ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico para ella", explicaron a este medio desde la comitiva oficial. Así, el Presidente suspendió las bilaterales que iba a mantener este miércoles con el Rey Harald V, y luego, con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.