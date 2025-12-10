El Gobierno felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz y destacó su "lucha incansable en defensa de la democracia"

El Gobierno Nacional felicitó a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, galardonada este miércoles con el Premio Nobel de la Paz 2025 y destacó "su lucha incansable en defensa de la democracia". El presidente Javier Milei había viajado a Noruega para participar de la ceremonia aunque, como la dirigente no llegó a tiempo para el acto, el mandatario suspendió su agenda en Oslo y emprendió su regreso a la Argentina.
Machado escapó de su país en lancha con apoyo de funcionarios de Estados Unidos, en un operativo clandestino que le permitió salir rumbo a Curazao y luego viajar hacia Noruega. Si bien la entrega del premio ya se realizó en su ausencia -su hija recibió el reconocimiento en su nombre-, llegará a Oslo esta noche, donde se espera que de un discurso.
Desde la Oficina del Presidente destacaron el rol de Machado en la militancia en Venezuela y aseguraron que es "la activista y política" de su país "más reconocida a nivel mundial por su lucha incansable en defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales en su patria".
A su vez, consideraron que el Premio Nobel de la Paz representa un "merecido reconocimiento a su labor y contribuye a amplificar la voz del pueblo venezolano". De esta manera, el comunicado emitido por el Gobierno apuntó contra la administración de Nicolás Maduro: "Es un régimen socialista que ha perdido toda legitimidad y que busca retener el poder por la fuerza, ignorando la voluntad expresada en las urnas cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia en julio del año pasado". Los comicios de 2024 quedaron envueltos en grandes sospechas de fraude y, a pesar de los reclamos de opositores y organismos internacionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca mostró las actas de la elección.
Por último, para cerrar el texto, aseguraron que Milei "trabaja incansablemente, junto a líderes venezolanos y mundiales, para que en Venezuela regrese la democracia, el sistema republicano, el Estado de Derecho, la libertad y los derechos individuales".
Javier Milei se fue de Oslo antes de la llegada de Corina Machado
Horas antes de la anunciada llegada de Corina Machado a Noruega, el presidente Javier Milei decidió suspender su agenda en Oslo y emprender su regreso a la Argentina.
"Ante la incertidumbre de la llegada de María Corina Machado a Oslo, la comitiva argentina decidió dejar ese espacio protagónico para ella", explicaron a este medio desde la comitiva oficial.
Así, el Presidente suspendió las bilaterales que iba a mantener este miércoles con el Rey Harald V, y luego, con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.
