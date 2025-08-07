Fentanilo contaminado: allanaron a HLB Pharma por falsificación de documentos

La causa contra el laboratorio es por una presunta falsificación de documentos oficiales con el objetivo de importar fentanilo y otros precursores químicos.

La Justicia ordenó el allanamiento del laboratorio investigado por el fentanilo contaminado.

La sede de la empresa HLB Pharma Group S.A. en Beccar, bajo investigación por las 68 muertes por fentanilo contaminado, fue allanada en medio de un fuerte despliegue policial en la localidad bonaerense. En detalle, la causa contra el laboratorio es por una presunta falsificación de documentos oficiales con el objetivo de importar fentanilo y otros precursores químicos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº7 autorizó la medida para recolectar pruebas que pudieran explicar el mecanismo utilizado por la firma para lograr la inscripción en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE).

Además de los efectivos policiales, participaron del operativo la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina. También colaboraron agentes de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad.

El director nacional de la Dirección Nacional de Precursores Químicos, Walter Federico Klix , fue quien inicialmente presentó la denuncia contra la farmacéutica por la supuesta comisión de delitos tipificados en los artículos 44 y 44 bis del Código Penal, esto es, tentativa de falsificación de datos. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuan , quien deberá determinar si hay o no responsabilidad de García Furfaro en la falsificación.

Según señala la acusación, la empresa habría presentado un certificado de habilitación hecho en 2023 por la Municipalidad de San Isidro para tramitar su inscripción como operadora ante el RENPRE. Sin embargo, el documento fue desmentido.

Las autoridades municipales aseguraron que "no tiene registro de haber entregado la constancia que fue enviada vía correo electrónico” y agregaron que “del expediente de habilitación no surge pedido de HLB Pharma Group S.A. para extender constancia alguna".

El expediente involucra, además de la supuesta falsificación del certificado municipal, la posible existencia de documentos apócrifos y otras irregularidades.

Ya son 68 las muertes por fentanilo contaminado

Según fuentes judiciales, ya son 68 las muertes que están siendo formalmente analizadas por la Justicia Federal de La Plata. No obstante, familiares de pacientes afectados aseguran que la cifra real supera las 70.

En los últimos días, el juez federal Ernesto Kreplak incorporó 20 nuevas historias clínicas enviadas por hospitales públicos y privados de diferentes puntos del país. Con cada nuevo caso, la lista de instituciones involucradas se amplía.

Los pacientes fallecidos recibieron ampollas pertenecientes a tres lotes de fentanilo elaborados por el laboratorio HLB Pharma Group S.A., en conjunto con Ramallo S.A. Las muertes se produjeron tras cuadros de infecciones bacterianas severas, principalmente por Klebsiella y Ralstonia. Ahora se realizarán peritajes del Cuerpo Médico Forense para establecer la trazabilidad de los medicamentos.

Uno de los casos recientes corresponde a Córdoba, la primera provincia fuera de Buenos Aires, CABA y Santa Fe en reportar muertes relacionadas con el lote contaminado. En Córdoba se habían distribuido más de 15.000 ampollas, algunas de las cuales fueron aplicadas antes del retiro preventivo.

Una de las instituciones involucradas es la Clínica Vélez Sarsfield, que compró 1.700 ampollas. Ya remitió al juzgado al menos cuatro historias clínicas, una de ellas con desenlace fatal. La víctima era un adulto, aunque también se investigan los cuadros de dos menores.