¿Se puede denunciar a un pato?: qué dice la ley argentina en medio del insólito caso en Mendoza

En diálogo con este medio, Mariano Francisco Zitto, titular de fiscalía 4 de Avellaneda , especializado en casos de maltrato animal detalló: " No, no se puede denunciar a un animal en nuestro país , las denuncias penales son contra personas. En definitiva, los delitos penales solo los pueden cometer las personas humanas".

"Uno tiene el derecho de realizar cualquier tipo de denuncia que considere que es un delito y después la autoridad judicial, sea el juez nacional de instrucción en CABA o el fiscal de instrucción después la desestimarán porque no hay una denuncia para poder proseguir", detalló Zilotto sobre la denuncia contra "el pato Juan".

pato juan

Cabe destacar que, por más que los animales no sean responsables judicialmente, sus dueños si son responsables por los daños que su mascota cause. En este sentido, ante la consulta de Ámbito, el abogado Sergio Mohadeb - más conocido en redes sociales como @Derechoenzapatillas - ahondó: "El dueño de un animal es responsable por los daños que cause. Eso está en el Código Civil y Comercial. Hay un eximente si la persona provocase al animal".