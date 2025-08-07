Sorpresa: Argentina lidera el índice de transparencia judicial en Sudamérica







El ranking señala que hay un buen cumplimiento normativo y destaca las prácticas de acceso a la información pública.

Corte Suprema de Justicia. Mariano Fuchila

La Alianza Regional por la Libre Expresión y la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) elaboró un índice que reconoce a Argentina como el país con mejores prácticas en el Poder Judicial de Iberoamérica, destacando su transparencia y rendición de cuentas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ranking se elaboró tras analizar los sistemas judiciales de 18 países. Además de Argentina, también se analizaron los de Chile, Uruguay, Brasil, México, entre otros.

La evaluación utiliza 88 indicadores, que combinan el análisis de normas vigentes con la evaluación de prácticas institucionales reales, y permite identificar tanto las buenas prácticas como las brechas existentes en materia de transparencia judicial en cada país.

Argentina ocupa el primer lugar entre los sistemas judiciales de Sudamérica. El informe señala que tiene un buen cumplimiento normativo y destaca las prácticas de acceso a la información pública. Según el índice, estos dos puntos dan cuenta de un sólido funcionamiento institucional.

En particular, se destaca el rol de la Ley N.º 27.275 de Acceso a la Información Pública, que obliga a los organismos judiciales a transparentar sus actos y datos ante la ciudadanía.

Con el objetivo de seguir avanzando en esta materia, desde el Consejo de la Magistratura, en conjunto con la Presidencia, los consejeros y consejeras y las áreas técnicas institucionales aseguraron continuar trabajando para acercar la Justicia a los ciudadanos a partir de portales de datos abiertos, publicación de gastos, licitaciones, concursos, resolución de causas y otras iniciativas vinculadas a la rendición de cuentas.

Temas Justicia

Argentina

Sudamérica