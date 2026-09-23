Feriado del jueves 24 de septiembre: a quiénes abarca y en qué municipios habrá fin de semana largo

Varios habitantes de la provincia podrán disfrutar de un asueto que no muchos conocen, además de que unos pocos tendrán un fin de semana largo.

Septiembre sigue sin novedades en el calendario de feriados a nivel nacional, pero el jueves 24 habrá una excepción en la provincia de Buenos Aires. La fecha modificará la actividad habitual en distintos municipios durante la última semana del mes.

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Un día después, el viernes 25 también traerá una oportunidad para cortar la rutina. En algunos puntos, el descanso quedará pegado al sábado y el domingo y dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

El jueves 24 de septiembre no es un feriado nacional y tampoco habrá un descanso general en toda la provincia de Buenos Aires . La fecha forma parte de una serie de asuetos locales establecidos por el Gobierno bonaerense para distintas celebraciones durante el mes.

Los habitantes de Buenos Aires tendrán una jornada que les permitirá tener un descanso que no muchos conocían.

En la práctica, esto significa que la actividad se desarrollará con normalidad en gran parte del país y del territorio bonaerense. El cambio alcanza únicamente a los distritos incluidos en la medida, que tendrán un régimen especial durante ese día.

El 24 de septiembre tiene un motivo común detrás de la mayoría de los asuetos: ese día se celebra a Nuestra Señora de la Merced , una advocación de la Virgen María que es patrona de distintas comunidades de la provincia.

Por esta celebración estarán alcanzados Tres de Febrero, General Guido, General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús y Bahía Blanca. A ellos se suman General Arenales, Pergamino y Quequén, localidad perteneciente al partido de Necochea.

Coronel Pringles será la excepción. Allí el descanso responde al aniversario del distrito, que conmemora una fecha de 1882 vinculada a la conformación de sus primeras autoridades municipales.

El viernes 25 habrá otros tres lugares con una jornada especial y, esta vez, la ubicación en el calendario permitirá formar un fin de semana largo de tres días. Merlo celebrará a Nuestra Señora de la Merced, patrona del distrito. Aunque su día es el 24, el asueto fue trasladado al viernes.

También tendrán descanso San Emilio, en General Viamonte, y Bayauca, en Lincoln. Ambas localidades celebran sus aniversarios fundacionales y remontan su origen a 1893, cuando la llegada del ferrocarril comenzó a dar forma a los dos pueblos.

Estas jornadas son ideales para planificar una escapada rápida ya que permiten contar con un fin de semana largo. Freepik

¿Qué pasa con los bancos y la administración pública durante la jornada?

Para los trabajadores de la Administración Pública alcanzados por la medida, el jueves 24 de septiembre será día no laborable. Las dependencias provinciales comprendidas por el asueto no tendrán su actividad habitual.

Lo mismo ocurrirá con el Banco Provincia. Sus sucursales ubicadas en las zonas incluidas tendrán asueto, aunque esto no significa que todos los bancos deban cerrar, ya que la medida alcanza específicamente a la entidad provincial.

La Justicia bonaerense también tendrá asueto en los distritos contemplados, con suspensión de los términos procesales. De todos modos, se mantendrán las guardias necesarias para atender cuestiones urgentes.