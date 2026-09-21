Confirmado, trasladan un feriado nacional al lunes 28 de septiembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo? + Agregar ámbito en









La jornada cambia de fecha este año y va a alcanzar a miles de trabajadores mercantiles, con un pago especial para quienes presten tareas.

Algunos bonaerenses van a gozar de un día único en septiembre 2026. Depositphotos

El lunes 28 de septiembre va a ser una fecha distinta para miles de trabajadores en Argentina. Aunque no se trata de un feriado para toda la población, el Día del Empleado de Comercio va a ser tratado de esa manera para quienes están alcanzados por la actividad mercantil.

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La celebración corresponde originalmente al 26 de septiembre, pero este año esa fecha cae sábado. Por eso, las entidades sindicales y empresarias acordaron pasarla al lunes siguiente para permitir que parte del sector tenga un fin de semana de tres días.

Algunos trabajadores van a gozar de un feriado único. Freepik Nuevo fin de semana largo en septiembre: a qué sector beneficia el cambio de fecha Este pase de fecha beneficia a los trabajadores comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que regula la actividad comercial. Entre los empleados alcanzados aparecen quienes se desempeñan en:

comercios minoristas

comercios mayoristas

supermercados

shoppings

empresas de servicios comprendidas en el convenio Para ellos, el Día del Empleado de Comercio se celebrará este año el lunes 28 de septiembre. La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como día de descanso para los empleados de comercio y determina que tiene los mismos efectos legales que un feriado nacional.

En pleno septiembre, algunos trabajadores van a tener un día libre especial. Magnific El acuerdo oficial entre FAECYS y las cámaras empresarias El cambio fue acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las entidades empresarias representativas del sector. Entre ellas aparecen la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Estas organizaciones son las mismas partes que intervienen habitualmente en los acuerdos del CCT 130/75. La Cámara Argentina de Comercio confirmó oficialmente que la celebración de 2026 se va a hacer el lunes 28 y recordó que los trabajadores comprendidos en el convenio tendrán el tratamiento establecido por la Ley 26.541. Al caer un lunes, este feriado va a generar un fin de semana largo para algunos trabajadores. Magnific Qué comercios y servicios estarán cerrados durante la jornada El traslado del Día del Empleado de Comercio no obliga automáticamente a todos los negocios a bajar sus persianas. Los establecimientos pueden abrir si son atendidos por sus propietarios o si cuentan con empleados mercantiles que acepten prestar tareas durante la jornada. Por eso, supermercados, shoppings, locales minoristas y otros comercios pueden tener un funcionamiento diferente según cada empresa. En algunos casos van a haber cierres, pero en otros podrán trabajar normalmente. La fecha protege el descanso del empleado alcanzado por el convenio, pero no establece un cierre comercial general para todo el país. El 28 de septiembre va a ser un día distinto para algunos. Freepik ¿Cobrás extra si tenés que ir a trabajar el lunes 28? Para los empleados de comercio alcanzados, la jornada tiene el mismo tratamiento salarial que un feriado nacional. El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que quien presta servicios durante un feriado debe cobrar su remuneración habitual más una cantidad igual, es decir, el trabajador cobra el doble. Así quedan las dos situaciones: si el empleado no trabaja, cobra normalmente

si trabaja, corresponde un recargo del 100% por esa jornada Además, el lunes 28 no puede usarse como franco compensatorio del descanso semanal que ya le corresponde al trabajador por otro motivo.

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