Feriados y fines de semana largos en Argentina: cuántos quedan y cuáles son las próximas fechas + Agregar ámbito en









El calendario anual entra en su tramo final, pero todavía quedan varios días libres para aprovechar entre octubre, noviembre y diciembre.

Los últimos meses del año cuentan con algunos fines de semana largos. Freepik

El calendario de feriados 2026 entra en sus últimos meses y todavía esconde varias fechas para organizar viajes, escapadas o simplemente unos días de descanso. Después de un septiembre sin feriados nacionales, octubre se prepara para llegar con un fin de semana largo.

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Hasta fin de año van a haber feriados nacionales, una jornada trasladable y un día no laborable con fines turísticos, que van a permitir extender algunos fines de los fines de semana que quedan antes de cerrar definitivamente el año.

Muchos van a poder gozar de distintos feriados antes de terminar el 2026. Magnific Próximo fin de semana largo: qué se celebra en octubre y qué días abarca El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Como este año cae lunes, la fecha dará lugar a un fin de semana largo de tres días, que va a arrancar el sábado 10.

El 12 de octubre integra el grupo de feriados trasladables establecido por la Ley 27.399. Será además el primer fin de semana largo nacional después del descanso de agosto por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

Los últimos meses del 2026 sorprenden con algunos fines de semana largos. Magnific Calendario de feriados de fin de año: las fechas clave de noviembre y diciembre Después de octubre todavía van a quedar otros descansos antes de terminar el año. Por ejemplo, noviembre tendrá un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, a la vez que diciembre va a ofrecer dos feriados más. Las fechas que quedan en el calendario son:

10 al 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

21 al 23 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional

5 al 8 de diciembre: posible fin de semana de cuatro días por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María

por el día no laborable con fines turísticos y la Inmaculada Concepción de María 25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por Navidad No todos los feriados son iguales ni tienen el mismo alcance. Magnific Diferencia entre feriado nacional, día no laborable y asueto escolar No todas las fechas especiales del calendario tienen el mismo alcance, por ejemplo, los feriados nacionales forman parte del cronograma oficial de descansos en todo el país y pueden ser inamovibles o trasladables según cada celebración. A su vez existen los días no laborables con fines turísticos, que están pensados para generar fines de semana largos y así favorecer el turismo. Los asuetos escolares funcionan de otra manera, en septiembre, por ejemplo, se celebraron el Día del Maestro, el 11, y el Día del Estudiante, el 21, pero ninguna de las dos fechas es un feriado nacional. En esos casos, la suspensión oficial de las clases va a depender del nivel educativo, la jurisdicción y cada institución.

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