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24 de octubre 2026 - 13:00

El municipio bonaerense que tendrá feriado el próximo miércoles 28 de octubre

Una fecha especial va a modificar la actividad de algunos afortunados a mitad de semana, con cambios en oficinas, bancos y otros servicios.

Un municipio bonaerense tendrá una jornada especial el próximo miércoles por una conmemoración local.

Un municipio bonaerense tendrá una jornada especial el próximo miércoles por una conmemoración local.

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El próximo miércoles 28 de octubre va a haber un feriado especial en un distrito bonaerense. La fecha forma parte de las celebraciones locales reconocidas en el calendario provincial y va a tener efectos sobre distintas actividades.

Es importante tener en cuenta que el alcance no será idéntico en todos los sectores. Algunas dependencias van a suspender la atención habitual, pero los servicios esenciales van a tener esquemas de guardia para garantizar su funcionamiento.

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Leandro N. Alem celebrará un nuevo aniversario de su creación como partido bonaerense.

Leandro N. Alem celebrará un nuevo aniversario de su creación como partido bonaerense.

Por qué es feriado el 28 de octubre en Leandro Alem

El distrito alcanzado es Leandro N. Alem, que cada 28 de octubre recuerda su aniversario fundacional. El partido fue creado el 28 de octubre de 1918 y está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Su nombre homenajea a Leandro Nicéforo Alem, figura política argentina y fundador de la Unión Cívica Radical.

La cabecera del partido es Vedia, pero el distrito también comprende localidades como Juan Bautista Alberdi, El Dorado y Fortín Acha. La fecha es reconocida oficialmente como aniversario fundacional dentro del calendario de asuetos locales.

La Suprema Corte bonaerense ya incluyó al distrito entre aquellos con jornada especial cada 28 de octubre por este motivo. Las celebraciones suelen incluir actos institucionales, homenajes y actividades que rememoran la historia del partido.

Durante la jornada habrá cambios en la atención de oficinas y servicios públicos.

Durante la jornada habrá cambios en la atención de oficinas y servicios públicos.

Cómo funcionarán los servicios públicos

La jornada va a modificar la atención habitual de distintos servicios dentro del distrito. De hecho, según el esquema previsto para este tipo de asuetos locales:

  • dependencias municipales: permanecerán cerradas y sin atención administrativa habitual

  • entidades bancarias alcanzadas: no tendrán atención presencial, aunque seguirán disponibles cajeros automáticos y canales digitales

  • escuelas: la actividad podrá verse alcanzada por el asueto local según las disposiciones educativas correspondientes

  • hospitales y centros de salud: las guardias y emergencias van a seguir funcionando

  • consultorios programados: pueden suspender o modificar turnos

  • recolección de residuos: puede operar con cronogramas reducidos o esquemas especiales

En el ámbito judicial, el aniversario fundacional de Leandro N. Alem también figura entre las fechas reconocidas para la suspensión de términos en el distrito, con las guardias necesarias para los servicios que no pueden interrumpirse.

El calendario provincial todavía contempla varios descansos antes de que termine el año.

El calendario provincial todavía contempla varios descansos antes de que termine el año.

Próximos feriados en la provincia de Buenos Aires

Después del 28 de octubre, el calendario todavía contempla varias fechas de descanso que también alcanzarán a la provincia de Buenos Aires:

  • lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, pasado desde el 20 de noviembre

  • lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos

  • martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • viernes 25 de diciembre: Navidad

A esas fechas pueden agregarse asuetos y feriados locales por aniversarios fundacionales o fiestas patronales en distintos municipios bonaerenses.

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