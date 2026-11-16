Fin de semana largo en diciembre 2026 para armar el árbol de Navidad: cuándo cae 8 de diciembre y por qué se suma un feriado más

Diciembre tendrá una fecha clave para organizar los preparativos navideños y planificar los últimos días de descanso antes de las Fiestas.

El 8 de diciembre es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad en los hogares argentinos.

El calendario de diciembre tendrá una fecha especial para quienes ya empiezan a organizar las celebraciones de fin de año. La jornada también coincide con una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad en la Argentina.

La cercanía entre el feriado y el día no laborable turístico permitirá organizar varios días de descanso consecutivos, aunque hay una diferencia importante según el ámbito laboral.

En 2026, el 8 de diciembre cae martes y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un feriado nacional inamovible, por lo que la fecha no se traslada y se mantiene todos los años en el mismo día del calendario.

La celebración pertenece al calendario de la Iglesia católica y recuerda la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En la Argentina, esta jornada también tiene una fuerte presencia en las costumbres familiares porque marca el momento elegido por muchas personas para comenzar con los preparativos navideños.

Por ese motivo, el martes 8 será una jornada de descanso para los trabajadores alcanzados por el feriado nacional . Al tratarse de una fecha inamovible, quienes deban trabajar ese día tienen el tratamiento previsto por la legislación laboral para los feriados nacionales.

Qué pasa con el 7 de diciembre

El lunes 7 de diciembre de 2026 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. La medida busca extender las oportunidades de descanso y fomentar los viajes dentro del país, al generar un puente con el feriado del martes 8.

De esta manera, se configura un período de cuatro días consecutivos para quienes puedan tomarse el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8. Sin embargo, es importante distinguir entre un feriado nacional y un día no laborable: en el sector privado, la decisión de otorgar el descanso durante el lunes queda a criterio del empleador.

En el caso de los trabajadores que no deban concurrir a sus puestos durante ambas jornadas, el fin de semana largo será una oportunidad para organizar una escapada, realizar compras navideñas o adelantar los preparativos de las Fiestas. El calendario oficial también contempla el viernes 25 de diciembre como feriado nacional por Navidad.

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Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre

En la Argentina, la costumbre indica que el arbolito de Navidad se arma cada 8 de diciembre. La fecha coincide con el Día de la Inmaculada Concepción de María y marca, para muchas familias, el comienzo de la temporada de celebraciones navideñas.

La tradición tiene raíces religiosas y culturales. El árbol representa la vida y la esperanza, mientras que sus luces y adornos se incorporaron con el paso del tiempo como símbolos de celebración. También se vincula con antiguas costumbres europeas que utilizaban árboles y elementos naturales durante el invierno.

En muchos hogares, el armado se convierte en una actividad compartida por toda la familia. Se colocan las guirnaldas, las luces, las esferas y la estrella en la punta, y el árbol suele permanecer decorado hasta el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes. Así, el 8 de diciembre funciona como una fecha simbólica que da inicio a los preparativos para la Navidad.