La expectativa por el nuevo videojuego de Rockstar ya genera repercusiones en el mundo laboral y una decisión inesperada de una compañía tecnológica.

Logitech anunció una jornada libre para sus empleados en el marco de la expectativa mundial por el lanzamiento de GTA VI.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI no solo despierta entusiasmo entre los fanáticos de los videojuegos: también empieza a modificar la organización de las jornadas laborales. Ante la expectativa por uno de los estrenos más importantes de la industria, Logitech anunció una iniciativa especial para sus aproximadamente 7.000 empleados en todo el mundo : podrán tomarse un día libre para dedicarlo a jugar.

La propuesta fue bautizada como Logi Game Day y coincide con la llegada del nuevo título de Rockstar Games, prevista para el 19 de noviembre de 2026. Sin embargo, el beneficio tiene una particularidad: los trabajadores no están obligados a jugar GTA VI ni a utilizar el permiso el día del estreno . Cada uno podrá elegir el videojuego y la fecha en la que quiera aprovecharlo, dentro de un plazo de 12 meses.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el jueves 19 de noviembre de 2026 y representa uno de los acontecimientos más esperados del entretenimiento digital. La nueva entrega de Rockstar Games llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con una historia ambientada en el estado ficticio de Leonida y su principal ciudad, Vice City.

La expectativa se explica, en parte, por la trayectoria de la franquicia. GTA V, publicado en 2013, se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos y mantuvo una comunidad activa durante más de una década. La nueva entrega promete ampliar ese universo con otros protagonistas, escenarios y posibilidades de exploración, lo que alimentó el interés de millones de jugadores.

El impacto del estreno también llegó a las empresas, que anticipan posibles ausencias y cambios en los pedidos de vacaciones. La expectativa es tan grande que algunas compañías comenzaron a tomar medidas para que sus empleados puedan disfrutar del lanzamiento. En ese contexto, Logitech decidió convertir la pasión por los videojuegos en un beneficio laboral .

El "Logi Game Day": la insólita licencia que causó furor en las redes

La iniciativa de Logitech contempla una jornada libre remunerada para sus aproximadamente 7.000 trabajadores, incluidos empleados de tiempo completo y pasantes. El permiso podrá utilizarse para jugar cualquier videojuego y no necesariamente durante el estreno de GTA VI: cada persona podrá elegir cuándo tomarse ese día hasta noviembre de 2027.

La directora ejecutiva de la compañía, Hanneke Faber, defendió la propuesta y planteó que es momento de dejar atrás la idea de que jugar videojuegos representa una pérdida de tiempo. Desde la empresa sostienen que el entretenimiento digital puede favorecer habilidades como la resolución de problemas, la concentración y el trabajo en equipo. También consideran que contar con tiempo para desconectarse permite regresar a las tareas laborales con más energía.

Para acompañar el estreno, Logitech G organizará una transmisión especial desde sus oficinas de San José, California, el mismo 19 de noviembre. El evento estará conducido por Robin Piispanen, director general de la división de videojuegos de la compañía, y contará con la participación de Faber. La sede será acondicionada como un espacio de juego para celebrar la iniciativa y el lanzamiento.

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¿Cuántos se van a hacer los enfermos? El boom de pedidos de vacaciones por el lanzamiento

La decisión de Logitech se produce en medio de un fenómeno que también preocupa a las áreas de Recursos Humanos: el aumento de trabajadores que planean modificar sus horarios o pedir días libres para jugar GTA VI. Según un relevamento, uno de cada cinco empleados asalariados en Estados Unidos tenía previsto pedir el 19 de noviembre libre para disfrutar del estreno.

El relevamiento también registró un incremento del 13% en las solicitudes de vacaciones para el día del lanzamiento en comparación con fechas equivalentes de 2024 y 2025. El viernes posterior al estreno mostró un aumento del 11%, mientras que durante el fin de semana las solicitudes fueron un 9% superiores a lo habitual. Entre quienes planeaban ausentarse el día del lanzamiento, la mitad reconoció que preferiría reportarse enferma en lugar de pedir formalmente un día libre.

Otros datos muestran que el interés atraviesa especialmente a los trabajadores más jóvenes. Una encuesta de la plataforma Zety, realizada a 1.040 empleados estadounidenses, indicó que el 11% planeaba pedir vacaciones o modificar sus horarios por el videojuego. La proporción ascendía al 22% entre los trabajadores de la generación Z y al 16% entre los millennials.

El fenómeno también tiene repercusiones fuera de Estados Unidos. En Reino Unido, señalaron que más de 1,2 millones de empleados podrían solicitar días libres para jugar GTA VI. Así, el estreno deja de ser solamente una novedad de la industria gamer y se convierte en un acontecimiento capaz de influir en la planificación laboral de empresas de distintos países.