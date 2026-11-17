Noviembre de 2026 llegó con varios feriados especiales en la Argentina. Después de los descansos por la visita del papa León XIV, muchos trabajadores empezaron a consultar cómo va a seguir el calendario y si habrá otro fin de semana largo antes de que termine el mes.
¿Es feriado el viernes 20 o el lunes 23 de noviembre? cómo queda el fin de semana largo
El calendario oficial modifica una de las fechas patrias más importantes del mes. Conocé qué día corresponde descansar y cómo se paga si trabajás.
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La duda gira alrededor del Día de la Soberanía Nacional y aunque su fecha original permanece en el calendario, la legislación contempla un cambio que modifica la jornada de descanso y las obligaciones laborales.
¿Se trabaja el viernes 20 de noviembre?
El viernes 20 de noviembre de 2026 será un día laborable en la Argentina, ya que el feriado nacional correspondiente al Día de la Soberanía Nacional se pasará al lunes siguiente. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir sus horarios habituales durante el viernes.
Entonces, quienes trabajen el viernes recibirán su remuneración habitual, pero existen excepciones en algunas localidades bonaerenses que celebran aniversarios fundacionales y pueden contar con disposiciones específicas de descanso.
Por qué se pasa el feriado al lunes 23
El traslado responde a lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos en la Argentina. Su artículo 6 determina que los feriados trasladables que coinciden con martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que aquellos que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.
Como el 20 de noviembre de 2026 cae viernes, la jornada de descanso se hará el lunes 23. La conmemoración recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845 durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.
En aquel enfrentamiento, las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa que buscaba navegar los ríos interiores y acceder a los mercados de la región. Aunque las tropas argentinas fueron superadas militarmente, la resistencia se convirtió en un símbolo de defensa de la soberanía nacional.
Quiénes descansan y quiénes deben trabajar en el fin de semana largo
El lunes 23 de noviembre será un feriado nacional obligatorio, por lo que tendrá alcance general tanto para los empleados del sector público como para los trabajadores del sector privado. No obstante, algunas actividades van a tener que continuar funcionando por razones operativas o por la necesidad de garantizar servicios esenciales:
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servicios de salud: guardias hospitalarias y atención de emergencias
seguridad y emergencias: actividades que requieren cobertura permanente
gastronomía y turismo: establecimientos que decidan mantener su actividad
transporte y servicios esenciales: operaciones sujetas a esquemas especiales de funcionamiento
Para quienes tengan que trabajar durante el feriado, la Ley de Contrato de Trabajo establece una remuneración adicional. Según su artículo 166, el empleado que trabaje un feriado nacional debe cobrar el salario habitual correspondiente a esa jornada más una suma igual, es decir, un pago doble.
Algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tienen disposiciones propias por sus celebraciones fundacionales, entre ellas se encuentran Porvenir, perteneciente al partido de Florentino Ameghino, y Pedro Luro, en Villarino, que conmemoran sus aniversarios el 20 de noviembre.
Cuándo es el próximo fin de semana largo en el calendario nacional
Después del feriado del lunes 23 de noviembre, el calendario argentino tendrá un nuevo fin de semana largo durante diciembre. El próximo período será del sábado 5 al martes 8 de diciembre de 2026, aunque no todos los trabajadores van a tener los cuatro días libres. Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:
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sábado 5 de diciembre: descanso habitual para quienes no trabajan los fines de semana
domingo 6 de diciembre: descanso dominical
lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María
Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado por Navidad, lo que permitirá otro fin de semana largo. Así, después de noviembre, diciembre ofrecerá nuevas oportunidades para organizar viajes, encuentros familiares o actividades antes del cierre del año.
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