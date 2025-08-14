Un fin de semana XXL para los más afortunados: ¿quiénes podrán disfrutar del sorpresivo feriado?







Algunos municipios bonaerenses tendrán un día libre extra en agosto, sumando más descanso al calendario de feriados y potenciando el turismo local.

Festejos patronales y aniversarios locales transformarán el feriado en una oportunidad para el turismo y el comercio en municipios bonaerenses.

El calendario de feriados de agosto sorprende a muchos con un descanso extra que se suma a los días festivos nacionales. Esta oportunidad especial beneficia a determinados municipios bonaerenses, que sumarán un día más para disfrutar en familia, descansar o planificar escapadas.

Mientras gran parte del país seguirá su rutina habitual, quienes vivan en las localidades incluidas en este beneficio tendrán la posibilidad de gozar de un fin de semana XXL. Este descanso adicional coincide con celebraciones patronales y aniversarios que impulsan el turismo local y la actividad comercial.

Feriados agosto 15.jpg Un finde XXL se suma al calendario de feriados para ciertos municipios bonaerenses, con festejos locales y oportunidades para impulsar el turismo. A qué se debe el feriado del lunes 18 de agosto de 2025 El lunes 18 de agosto será un día especial para varias comunidades de la provincia de Buenos Aires, ya que se conmemorarán celebraciones de gran importancia local. En algunos casos, se trata de fiestas patronales que convocan a la comunidad, mientras que en otros son aniversarios fundacionales con alto valor histórico.

Entre las localidades beneficiadas se encuentran General Rivas, en el partido de Suipacha, que celebrará su día patronal, y Tres Algarrobos, en el partido de Carlos Tejedor, que festejará un nuevo aniversario de su fundación. Estas festividades suelen incluir eventos culturales, ferias y actividades para todas las edades.

Además de brindar un motivo de orgullo comunitario, estos feriados locales impulsan la llegada de visitantes y fomentan el consumo en comercios y emprendimientos de la zona. Para muchos vecinos, es también la oportunidad de reencontrarse con tradiciones y costumbres que forman parte de la identidad de cada pueblo.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable) Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

Temas Feriados