Fiscal pidió imputar como coautores a los ocho rugbiers detenidos

La calificación que les caería a los acusados es "homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", cuya pena es la prisión perpetua.

Según la fiscal, la noche de la brutal golpiza, los rugbiers "se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física existente".

Para Zamboni, el ataque fue "con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado" porque le pegaron "varias patadas en el suelo en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, que le provocaron su deceso de forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo".

"Los sujetos activos se dieron a la fuga del lugar para lograr su impunidad, siendo aprehendidos por personal de la Seccional Primera Villa Gesell en las inmediaciones durante el relevamiento vecinal", agregó.

Por su parte, el abogado de los acusados, Hugo Tomei, aseguró que "los chicos no saben por qué están privados de su libertad" y sostuvo que "desde el Estado se les está imputando un delito o una calificación legal que le puede quitar la libertad".

El próximo miércoles, la fiscal indagará a los ocho detenidos y se espera que a fin de mes estén los resultados del peritaje scopométrico para determinar quién dejó su pisada en el rostro y el mentón de la víctima.

Por otro lado, la familia de Fernando Báez Sosa encabezará este martes una marcha frente al Congreso en reclamo de justicia, al cumplirse un mes del crimen. Mientras que en Villa Gesell se celebrará una misa en el lugar del crimen encabezada por el obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, para pedir el "eterno descanso" del joven.

"El martes 18 de febrero a las 18:00 vamos a pedir justicia por Fernando, asesinado brutalmente en Villa Gesell. Será en Congreso e invitamos a todos los que quieran sumarse", manifestaron en la convocatoria. Graciela, la madre de Fernando, agregó: "Pido que no haya nunca más otro Fernando, porque esto que le hicieron no se lo merece nadie, no se lo deseo a nadie, basta de tanta violencia, yo no voy a recuperar más a mi hijo, pero que se haga justicia y no exista otro más".

Por otra parte, este lunes se conoció un nuevo video en el que se puede ver a Máximo Thomsen, escapando luego de asesinar a Fernando Báez Sosa.