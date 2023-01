Juicio por Báez Sosa: "Su diversión a la noche era buscar pelea", declaró un testigo

Al igual que Ventura, Francisco Mateo Santoro destacó que que "siempre se movían en grupo" y recordó dos presuntos hechos de violencia en Zárate y aseguró que ellos estuvieron involucrados.

Conflictos previos de los rugbiers acusados

Uno de los hechos que relató Santoro involucraba a Lucas Petrossi y contó que en 2019 atestiguó como agredieron a un joven. Según precisó, sucedió en el club Pineral, donde "un grupo de más de cuatro personas" persiguió a la salida de un boliche a un joven que "terminó hospitalizado con fractura de cadera".

"No se puede decir que era una pelea porque era uno contra un grupo. Me atrevería a decir más de cuatro personas, y el único apellido que reconozco es Pertossi. Corren a un chico, lo tiran al piso, lo golpean. No era humano ver lo que estaba pasando", dijo.

El otro incidente ocurrió en "una previa", donde "provocaron" a un amigo de él, y que el incidente "no pasó a mayores porque mi amigo los conocía y sabía la mala fama que tenían".