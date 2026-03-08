Fernando Burlando denunció la grave situación de los vecinos por el derrumbe en Parque Patricios

El abogado que representa a los damnificados afirmó que más de 300 familias atraviesan una situación crítica tras el colapso de un complejo habitacional vinculado al programa Procrear. También cuestionó a la empresa constructora y pidió una investigación exhaustiva.

El abogado Fernando Burlando se refirió al derrumbe ocurrido en un complejo habitacional del barrio porteño de Parque Patricios y advirtió que cientos de vecinos atraviesan un momento dramático tras haber perdido de manera repentina sus viviendas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El letrado, que representa a los residentes afectados, aseguró que la situación es extremadamente delicada para las más de 300 familias que debieron abandonar sus departamentos luego del colapso estructural registrado en el edificio.

“Los vecinos están viviendo el drama de quedarse sin techo, sin casa de un instante al otro”, expresó Burlando durante una entrevista televisiva en C5N , donde describió el impacto social y económico que provocó el incidente.

Según explicó, muchos damnificados aún no pueden ingresar a sus departamentos para retirar objetos personales o documentación. “Son un sinnúmero de situaciones vinculadas con su futuro. No saben cuánto tiempo puede demorar una solución, si es que la hay”, señaló.

El letrado, que representa a los residentes afectados, aseguró que la situación es extremadamente delicada para las más de 300 familias que debieron abandonar sus departamentos luego del colapso estructural registrado en el edificio.

El complejo afectado forma parte de un desarrollo asociado al programa de créditos Procrear , impulsado por el Estado para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, la obra fue ejecutada por una empresa privada.

En ese sentido, Burlando apuntó directamente contra la firma Constructora Sudamericana, que participó en la ejecución del proyecto.

“Es un proyecto del Estado, pero quien intervino en la construcción es una empresa privada”, remarcó el abogado, quien también cuestionó la incertidumbre que atraviesan los vecinos respecto de su futuro habitacional.

Mientras se intenta encontrar soluciones provisorias, se analiza que durante tres meses los propietarios no deban abonar la cuota del crédito hipotecario del programa Procrear. No obstante, el abogado consideró que se trata de una medida insuficiente. “Son soluciones muy precarias”, sostuvo.

Al mismo tiempo, el letrado reclamó que se realicen peritajes técnicos independientes para determinar con precisión las causas del derrumbe. Según planteó, será clave analizar cómo se construyeron los cimientos y si se respetaron los materiales y especificaciones del proyecto original.

“Hay que determinar qué pasó con esa construcción, cómo se hicieron los cimientos y si coincide la cantidad de material prevista con la que realmente se utilizó”, explicó.

Además, Burlando alertó sobre movimientos recientes en la obra que podrían complicar la investigación. “La empresa empezó a intervenir en posibles reparaciones y eso genera preocupación porque podrían intentar ocultar errores”, afirmó.

Por ese motivo, adelantó que solicitaron la participación de especialistas de la Policía Federal Argentina para garantizar la transparencia de los peritajes.

Finalmente, el abogado advirtió que la resolución del caso podría llevar tiempo, ya que primero será necesario comprobar que la estructura no representa un riesgo para los residentes. “Va a pasar bastante tiempo hasta certificar que la construcción no genera peligro para la gente”, concluyó.