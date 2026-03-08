Quién fue Rebe de Lubavitch, el líder judío cuya tumba visitó Javier Milei en su gira por Nueva York

El presidente encabeza una nueva gira en Estados Unidos y visitór el sepulcro del líder judío conocido como "Rebe de Lubavitch". El libertario estuvo allí en julio pasado y volvió para agradecer. La tumba está ubicada en Queens.

Menachem Mendel Schneerson , conocido como "El rebe", nació en Ucrania (Imperio Ruso) en 1902 y fue uno de los líderes judíos más importantes del siglo XX, considerado milagroso y referente a nivel mundial.

Fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch y sus seguidores lo definen como “la más grandiosa personalidad judía” . Por muchos es reconocido por su trabajo para promover la conciencia y despertar espiritualmente el judaísmo a través de los 4.500 centros de Jabad en todo el mundo.

Rebe llegó en 1941 a los Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en el séptimo (y último) líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch.

En la comunidad judía se lo recuerda como una figura que renovó la religión y que “ha inspirado y llevado consuelo espiritual a quienes lo conocieron en vida” . Desde su fallecimiento en 1994 en Nueva York, se le atribuye ser el mediador de numerosos milagros de índole diversa.

Luego de su muerte, el Ohel (carpa) se transformó en un centro de peregrinación al que llegan –según páginas web de la comunidad judía- unas 400 mil personas al año de las más diversas extracciones políticas, sociales y religiosas.

Al sepulcro de Schneerson se ingresa por una entrada especial. Antes de acceder, se debe escribir una carta. Se trata de una tradición que mantenía en Rebe antes de morir en la que pedía que se ponga el nombre de la persona junto al nombre de su madre. Las personas que ingresan deben leer los salmos y luego su carta, la cual finalmente se rompe y se tira donde está enterado.

Javier Milei viajó a Nueva York y visitó la tumba del Rebe de Lubavitch

El presidente Javier Milei inició su agenda en Estados Unidos con una actividad personal y espiritual: visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson —conocido como el “rebe de Lubavitch”— en el cementerio de Montefiore, en Nueva York.

Milei llegó acompañado por su hermana Karina y permaneció algunos minutos rezando frente al lugar, considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad.

javier milei visita tumba rebe lubavitch nueva york 2026 2 Milei en el Ohel hoy domingo 8 de marzo. Radio Jai @fmjai

No fue la primera vez que realizó este ritual: antes de las PASO en 2023, había hecho un viaje fugaz al mismo sitio, al que cada año acuden miles de personas —incluidos líderes políticos y figuras públicas— para buscar inspiración, orientación espiritual o expresar agradecimiento, además de hacerlo en viajes posteriores al territorio estadounidense.

Desde hace unos años, Milei se acercó a la fe judía para conocer la historia del pueblo. Desde entonces se dedica a estudiar la Torá “desde el punto de vista del análisis económico”.

El mandatario recibió las enseñanzas de parte de Axel Wahnish, (hoy embajador argentino en Israel), quien es integrante del rabinato de la Comunidad Marroquí Judeo Argentina (Acilba).