Violencia de género en la provincia: más de 146.000 causas y 78 muertes por femicidio en 2025

Un informe del Ministerio Público bonaerense reveló la magnitud de la violencia familiar y de género en 2025, con miles de causas penales y decenas de femicidios.

El informe del Ministerio Público analiza causas penales y femicidios registrados en la provincia durante 2025.

El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires informó que durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a violencia familiar y de género y se investigaron 74 casos de femicidio con 78 víctimas fatales. Los datos surgen del Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género elaborado a partir de registros judiciales provinciales.

El informe analiza todas las causas registradas en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (REVIFAG) , que reúne los delitos investigados por el Ministerio Público vinculados a esta problemática.

De acuerdo con los datos oficiales, durante 2025 se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar y/o de género en la provincia de Buenos Aires, incluyendo expedientes del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Fuero Criminal y Correccional. Esa cifra representa el 14,1% del total de procesos penales iniciados ese año, que alcanzaron los 1.035.350 casos , según datos provisorios.

Los departamentos judiciales con mayor cantidad de causas fueron San Martín , con 23.483 procesos , y Lomas de Zamora , con 19.304. En el otro extremo, Necochea registró 1.006 casos y Pergamino 1.829 , los números más bajos dentro del registro.

El relevamiento también muestra que, del total de 147.902 víctimas registradas en estas investigaciones, el 7 3,9% fueron mujeres. Además, en el 88% de las causas en las que se consignaron víctimas femeninas, los imputados o sindicados eran hombres.

Amenazas y lesiones, los delitos más denunciados

El informe también detalla cuáles fueron los delitos más frecuentes denunciados en el marco de estas causas penales.

El 27,7% de los expedientes se relaciona con amenazas, mientras que el 24,5% corresponde a lesiones. En tercer lugar aparece el delito de desobediencia, que representa el 12,3% de los casos. A estos le siguen otras figuras penales como abuso sexual (7,8%) y daño (5,5%), entre otros delitos de menor incidencia dentro del registro.

78 víctimas de femicidio en 2025

En paralelo, el estudio analiza los casos de muertes violentas de mujeres investigadas durante el año pasado. Para ello se revisaron todos los procesos penales iniciados en 2025 por homicidios de mujeres y mujeres trans o travestis, independientemente de que hayan sido calificados jurídicamente como femicidio según el artículo 80 inciso 11 del Código Penal.

El relevamiento identificó 74 procesos penales vinculados a femicidios, con un total de 78 víctimas fatales, entre ellas una mujer trans o travesti. Estas muertes representan el 60,5% de todas las víctimas femeninas de homicidios consumados en la provincia.

En ese contexto, la tasa anual de víctimas de femicidio en la provincia de Buenos Aires fue de 0,88 cada 100.000 mujeres.

Cómo y dónde ocurrieron los femicidios

El análisis de los casos revela que la mayor cantidad de femicidios se registró en enero. Además, el 85,9% de los hechos ocurrió dentro de una vivienda.

El principal medio utilizado para cometer los crímenes fue la fuerza física, presente en el 35,9% de los casos, seguido por el uso de armas de fuego, que representó el 23,1%.

Más del 90% de las víctimas conocía a su agresor. En el 64% de los casos existía una relación de pareja, expareja o noviazgo entre la víctima y el imputado.

En cuanto al perfil de las víctimas, el informe señala que el 55,1% tenía entre 18 y 40 años. Además, el 15,4% había realizado denuncias penales previas contra su agresor. De esas presentaciones, nueve correspondían a vínculos de pareja o ex pareja y tres a relaciones familiares.

El relevamiento también indica que al menos 83 hijos e hijas quedaron afectados de forma indirecta por estos crímenes: 37 son mayores de edad y 46 tienen menos de 18 años.

Más de mil mujeres asesinadas en once años

El informe también incluye una mirada de largo plazo sobre la violencia de género en la provincia. Entre 2015 y 2025 se registraron 1.010 mujeres asesinadas en contextos de violencia de género en el territorio bonaerense.

Además, se identificaron otros diez homicidios dolosos ocurridos en contextos de violencia por razones de género con víctimas masculinas. La mitad de esos casos ocurrió en viviendas y el 40% fue cometido con armas de fuego o armas blancas.

Desde el Ministerio Público señalaron que los datos del informe permiten dimensionar la magnitud de estos delitos y aportar información clave para el diseño de políticas públicas y estrategias de política criminal destinadas a enfrentar la violencia familiar y de género en la provincia.