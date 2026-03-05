Vecinos del complejo de Parque Patricios relataron su drama tras el derrumbe: "El sueño de mi casa está ahí adentro"

El hecho ocurrió en el estacionamiento de Estación Buenos Aires. El colapso estructural causó problemas en las viviendas.

Los residentes afectados por el derrumbe parcial del complejo habitacional Estación Buenos Aires , ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios , describieron el drama que atraviesan desde que fueron evacuados y no pudieron regresar a sus departamentos. La caída de una losa en el techo del estacionamiento subterráneo obligó a desalojar el edificio y dejó a decenas de familias sin acceso a sus viviendas.

Entre los damnificados se encuentra Anahí , quien vivía en uno de los departamentos impactados por el colapso estructural . La mujer relató el momento en que ocurrió el derrumbe y la angustia que atraviesa desde entonces.

“No puedo parar de llorar, es una angustia terrible. Salimos junto a mi familia porque sentimos un estruendo muy fuerte, pensé que había sido un trueno . Mis perros se asustaron, mi marido se bajó de la cama y sintió un hormigueo en el piso”, expresó la vecina.

En diálogo radial la vecina explicó que al asomarse al balcón observó la magnitud del daño: “Se asomó al balcón” y vio un “cráter” que parecía “una bomba en el medio de nuestro patio”.

Ante la situación, la familia salió rápidamente del departamento con lo que tenía a mano . Según afirmaron, el derrumbe afectó la totalidad de la vivienda.

derrumbe 2 El derrumbe afectó varias viviendas. Archivo

“Agarramos lo que teníamos, una campera, porque encima hacía frío esa mañana, salimos con las perras y no pudimos volver a entrar hasta el mediodía, cuando nos dejaron ingresar a sacar unas cosas, pero fue como muy rápido”, expresó Anahí.

La mujer explicó que desde el derrumbe permanece sin acceso a la mayoría de sus pertenencias: “Ahora está haciendo mucho frío y no tengo ni un pantalón largo o un buzo para ponerme”.

Además, señaló que los vecinos todavía no recibieron información clara sobre los trabajos que se realizarán en el edificio. Según relató, un residente comentó que obreros retirarían escombros para apuntalar la estructura, aunque los damnificados aún esperan precisiones oficiales.

Reclamos contra la constructora

De acuerdo con el testimonio de la vecina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregará a los afectados un certificado que les permitirá alojarse en hoteles.

También indicó que una representante de la empresa Constructora Sudamericana S.A. (COSUD) se presentó una sola vez en el lugar: “Vamos a estar en los hoteles hasta el lunes a las 11”.

“Me tienen que dar confirmaciones porque estoy en la calle, no tengo dónde ir. El sueño de mi casa está ahí adentro”, agregó en ee contexto, expresando su preocupación por la falta de definiciones sobre el futuro de sus viviendas.

Además denunció que existían problemas previos en el edificio: “La empresa sabía de esto”, afirmó, al señalar que “se filtraba agua por toda la cochera y los autos estaban mojados”.

Reclamos previos por problemas en el edificio

Otra de las residentes afectadas, Anabella Pavia, contó que actualmente se encuentra alojada en la casa de su suegro, aunque analizaba trasladarse al hotel dispuesto para los damnificados: “Como acción rápida e instintiva nos vinimos para acá”.

La mujer explicó que vive en el complejo desde hace cinco años y que los problemas estructurales habían sido denunciados anteriormente. “Yo estoy mudada hace cinco años. Fui una de las primeras que habitó el edificio. Tuvimos dos administraciones, la última es la que está hace más, digamos, y nosotros venimos con carta de documento, inclusive con la constructora, desde hace rato. Ya veníamos con reclamos, estábamos en obra”, manifestó.

Según detalló, existen registros audiovisuales que muestran cómo se acumulaba agua en el patio del edificio durante las lluvias: “Hay muchos videos que constatan que el patio era una pileta cuando llovía”.

Derrumbe Parque Patricios estacionamiento Varios vecinos resultaron afectados. Archivo.

“Toda la gente con la que hablamos lo comparan con Cromañón y la única diferencia con Cromañón en esto es que no había gente de abajo”, señaló remarcando la gravedad del episodio y afirmó que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves .

Cómo continúan después del derrumbe

Otro de los residentes afectados relató en radio cómo es la vida temporal en el hotel donde se alojan varios damnificados. El vecino explicó que muchas familias y adultos mayores fueron trasladados al Hotel Américas, donde permanecen mientras se evalúa el estado del edificio.

Según describió, el establecimiento cuenta con comodidades, pero la situación implica abandonar la rutina cotidiana. También explicó que la falta de acceso a sus pertenencias empieza a complicar la vida diaria.

“Ahora lo que nos está pasando es que se está acabando la ropa limpia, la poca ropa limpia, porque salimos con lo puesto”, expresó.

Además detalló que el hotel ofrece un menú limitado para los huéspedes: “El hotel tiene un servicio de lavandería que no lo tenemos habilitado. Nos dieron un menú de tres platos que vamos a comer de acá hasta el lunes, o sea, no hay variedad en la comida. Tenemos incluido una sola bebida, podés optar entre gaseosa o una botellita de agua”.

Mientras avanzan las pericias para determinar las causas del derrumbe, los vecinos continúan a la espera de definiciones sobre cuándo podrán regresar a sus hogares o cuál será el destino final del edificio.