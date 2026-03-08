Murió un conductor tras sufrir un infarto mientras manejaba y provocar un choque múltiple en Almagro

El hombre, de 57 años, perdió el control de su auto en una esquina del barrio porteño y chocó contra otros vehículos. Fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, donde falleció pese a las maniobras de reanimación

Así quedó la camioneta en la que viajaba el hombre fallecido

Un trágico episodio ocurrió durante la noche del sábado en el barrio porteño de Almagro , cuando un conductor sufrió un infarto mientras manejaba , perdió el control del vehículo y provocó un choque múltiple que involucró a varios autos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho se registró cerca de las 23:50 en la intersección de Sánchez de Bustamante y Lavalle , en la Ciudad de Buenos Aires , donde colisionaron un Peugeot 207 , una Peugeot Partner y un Suzuki Fun que se encontraba estacionado.

De acuerdo con testigos del episodio, el conductor del Peugeot 207 , un ciudadano argentino de 57 años , circulaba por Lavalle cuando repentinamente se descompensó, perdió el control del automóvil y terminó subiendo a la vereda antes de impactar contra el utilitario.

El fuerte golpe contra la Peugeot Partner provocó que el vehículo girara sobre sí mismo y terminara chocando contra el Suzuki Fun que estaba estacionado en las inmediaciones.

Tras el accidente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. Los médicos encontraron al conductor del Peugeot 207 en estado crítico, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la vía pública.

Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con un cuadro grave. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, el hombre falleció poco tiempo después.

policía ciudad.jpg Según la información oficial, el diagnóstico consignó politraumatismos múltiples y paro cardiorespiratorio.

Según la información oficial, el diagnóstico consignó politraumatismos múltiples y paro cardiorespiratorio.

En tanto, los ocupantes de la Peugeot Partner sufrieron lesiones leves producto del impacto. Ambos fueron trasladados al mismo hospital, donde recibieron atención médica y se les diagnosticó latigazo cervical, aunque se encontraban fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), bajo la intervención de la fiscal Florencia Paglianiti, quien deberá establecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

Las primeras pericias y testimonios indican que el conductor habría sufrido una descompensación o infarto mientras manejaba, lo que desencadenó el choque múltiple. Las autoridades continúan con los estudios correspondientes para confirmar la causa exacta del fallecimiento.