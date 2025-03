Fernando Burlando: "No tengo dudas de que lo que le pasó a Diego fue un asesinato"

"Más allá del trato inhumano que le dieron, está claro que fue asesinado. Diego se salvaba con un teléfono, un llamado de un médico o coordinador o quién sea. Se lo llevaba a cualquier guardia y podían salvarle la vida", dijo.

"Engañaron a la familia, les dijeron que era mejor internarlo en su casa. Ni siquiera lo iban a ver. Diego estaba rodeado de desconocidos. Lo que más quería era tener a su familia, y no lo dejaban verla", agregó.

Así mismo, sostuvo que, "La casa tenía las ventanas tapadas, lo mismo la puerta. Si tengo un paciente y me pide que no lo atienda, me voy. No voy a certificar que lo atendí y que está bien. En la ley de salud está establecido cuál es la obligación de cada trabajador de la salud".

"Diego podía vivir años, lo mejor era internarlo en una clínica" afirmó.

Además, añadió que: "Hay un interés económico, un lado B de esta situación que hasta ahora no fue incorporada. Son temas que en lo personal preocupan. Gente que se quiso beneficiar post muerte de Diego. A medida que transcurra la prueba veremos si se cambia la carátula y realizaríamos un requerimiento para que presenten pruebas y lo demás. Lo que está claro es que el abandono de persona está presente y se intenta llevar a esto a la mala praxis".